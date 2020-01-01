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Яке свято 9 червня та чому сьогодні не можна мити підлогу в оселі

Яке свято 9 червня та чому сьогодні не можна мити підлогу в оселі
9 червня в народному календарі вшановують мученицю Феодору, яка разом з воїном Дидимом постраждали за Христа в період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана.

Про це повідомляє 24 канал.

Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Леонід.

Народні прикмети на 9 червня

– Зранку дуже душно – буде дощ найближчим часом.

– Якщо день ясний, і з'явилися дощові черв'яки – буде гроза.

– Перший літній туман припав на Федорин день – до врожаю грибів.

– Дятел гучно стукає в погожий день, значить, буде дощ.

Що можна робити 9 червня

Щоб залучити успіх та щастя в своє життя, дівчатам рекомендують одягати білі сарафани.

Що не можна робити 9 червня

Цей день в народі називають колючим язиком. Сьогодні забороняється жінкам і дівчатам розпускати плітки.

Сьогодні не можна в оселі мити підлогу, адже можна вимести всі гроші з хати.


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Теги: свято, прикмети
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