Яке свято 9 червня та чому сьогодні не можна мити підлогу в оселі





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Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Леонід.



Народні прикмети на 9 червня



– Зранку дуже душно – буде дощ найближчим часом.



– Якщо день ясний, і з'явилися дощові черв'яки – буде гроза.



– Перший літній туман припав на Федорин день – до врожаю грибів.



– Дятел гучно стукає в погожий день, значить, буде дощ.



Що можна робити 9 червня



Щоб залучити успіх та щастя в своє життя, дівчатам рекомендують одягати білі сарафани.



Що не можна робити 9 червня



Цей день в народі називають колючим язиком. Сьогодні забороняється жінкам і дівчатам розпускати плітки.



Сьогодні не можна в оселі мити підлогу, адже можна вимести всі гроші з хати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 червня в народному календарі вшановують мученицю Феодору, яка разом з воїном Дидимом постраждали за Христа в період гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана.Про це повідомляє 24 канал Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Леонід.– Зранку дуже душно – буде дощ найближчим часом.– Якщо день ясний, і з'явилися дощові черв'яки – буде гроза.– Перший літній туман припав на Федорин день – до врожаю грибів.– Дятел гучно стукає в погожий день, значить, буде дощ.Щоб залучити успіх та щастя в своє життя, дівчатам рекомендують одягати білі сарафани.Цей день в народі називають колючим язиком. Сьогодні забороняється жінкам і дівчатам розпускати плітки.Сьогодні не можна в оселі мити підлогу, адже можна вимести всі гроші з хати.

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