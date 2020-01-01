34 нових випадків і одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на ранок 9 червня

За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 34 нових випадки захворювання на COVID-19: Ківерцівський район – 11, Камінь-Каширський район – 8, Ратнівський район – 5, Турійський район – 3, м. Луцьк – 3, Луцький район – 2, Іванничівський район – 1, Маневицький район – 1. Один випадок хвороби завершився летально (Камінь-Каширський район).Загалом станом на 9:30 9 червня в області зареєстровано 1113 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 299 осіб, - інформують у Волинській ОДА.34 випадки хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 231 випадок, в т.ч. 5 летальних;Луцький район – 93 випадки, в т.ч. 2 летальних;м.Ковель – 179 випадків, в тому числі 5 летальних;Ковельський район – 14 випадків, в тому числі 1 летальний;Ківерцівський район – 166 випадків, в т.ч. 6 летальних;м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;Іваничівський район – 21 випадок;Володимир-Волинський район – 65 випадки, в т.ч. 2 летальних;Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;Маневицький район – 50 випадків, в тому числі 2 летальних;Камінь-Каширський район – 40 випадків, в т.ч. 3 летальних;Горохівський район – 36 випадків;Любомльський район – 21 випадок;Турійський район – 15 випадків;Ратнівський район – 12 випадків;Локачинський район – 11 випадків;Шацький район – 10 випадків;Рожищенський район – 8 випадків;Любешівський район – 8 випадків.За попередню добу надійшло 28 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за останню добу – протестовано 164 особи.