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У Луцьку викрили ще дві «точки», де торгували алкоголем в заборонений час

У Луцьку викрили ще дві «точки», де торгували алкоголем в заборонений час
Чергові випадки продажу алкоголю в нічний час зафіксували працівники департаменту муніципальної варти 9 червня.

Про це службовці написали на своїй сторінці у Facebook.

Зазначили, що забороненою продукцією торгували в магазині «Вишенька» на вул. Федорова, 2а та магазині «Юрій» на вул. Конякіна.

Нагадаємо, що за недотримання рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» на відповідальних осіб складені протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 1700 до 6800 гривень.

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У Луцьку викрили ще дві «точки», де торгували алкоголем в заборонений час
У Луцьку викрили ще дві «точки», де торгували алкоголем в заборонений час
У Луцьку викрили ще дві «точки», де торгували алкоголем в заборонений час


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Теги: муніципальна варта, алкоголь, продаж, заборона
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