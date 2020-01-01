Аварія у місті на Волині: Lanos зіткнувся із Volkswagen



Daewoo Lanos зіткнувся із Volkswagen.



Автопригода сталась 9-го червня приблизно о 8-ій годині ранку, - пише Буг.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.



Відео з місця події опублікували в інстаргамі



Зауважуть також, що на цьому ж місці у травні звіткнулися три автівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській трапилася аварія:Daewoo Lanos зіткнувся із Volkswagen.Автопригода сталась 9-го червня приблизно о 8-ій годині ранку, - пише Буг.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.Відео з місця події опублікували в інстаргамі Tvoe_v_v. Зауважуть також, що на цьому ж місці у травні звіткнулися три автівки.

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