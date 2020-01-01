Аварія у місті на Волині: Lanos зіткнувся із Volkswagen
Сьогодні, 10:55
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській трапилася аварія:
Daewoo Lanos зіткнувся із Volkswagen.
Автопригода сталась 9-го червня приблизно о 8-ій годині ранку, - пише Буг.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.
Відео з місця події опублікували в інстаргамі Tvoe_v_v.
Зауважуть також, що на цьому ж місці у травні звіткнулися три автівки.
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Daewoo Lanos зіткнувся із Volkswagen.
Автопригода сталась 9-го червня приблизно о 8-ій годині ранку, - пише Буг.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.
Відео з місця події опублікували в інстаргамі Tvoe_v_v.
Зауважуть також, що на цьому ж місці у травні звіткнулися три автівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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