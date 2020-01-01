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Аварія у місті на Волині: Lanos зіткнувся із Volkswagen

Аварія у місті на Волині: Lanos зіткнувся із Volkswagen
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській трапилася аварія:
Daewoo Lanos зіткнувся із Volkswagen.

Автопригода сталась 9-го червня приблизно о 8-ій годині ранку, - пише Буг.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. За попередніми даними, ніхто не постраждав. На місці працювала поліція.

Відео з місця події опублікували в інстаргамі Tvoe_v_v.

Зауважуть також, що на цьому ж місці у травні звіткнулися три автівки.

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Теги: аварія, Володимир
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