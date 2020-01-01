Лучанин бореться з раком: рідні благають про допомогу





Тоді провели термінову операцію по видаленню об'ємного утворення, далі була променева терапія і реабілітація, - пишуть



Планове МРТ 3 червня 2020 року підтвердило рецидив хвороби. Чоловікові призначили хіміотерапію. Курс коштує 20 тисяч гривень. а потрібно три курси.



Тож рідні благають про допомогу всіх небайдужих та щирих людей.



Реквізити для допомоги: Укрсиббанк 5169307510081735 Гловацький Максим Андрійович (син). Тел.: 0993253779 Тетяна (дружина).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У жовтні 2019 року 54-річного Гловацького Андрія Анатолійовича у Волинській обласній клінічній лікарні діагностували гліобластому лівої скронево-тім’яно-підкоркової частки головного мозку.Тоді провели термінову операцію по видаленню об'ємного утворення, далі була променева терапія і реабілітація, - пишуть Волинські новини. Планове МРТ 3 червня 2020 року підтвердило рецидив хвороби. Чоловікові призначили хіміотерапію. Курс коштує 20 тисяч гривень. а потрібно три курси.Тож рідні благають про допомогу всіх небайдужих та щирих людей.

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