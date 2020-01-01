У Луцьку продадуть приміщення у старовинній хаті

У Луцьку продадуть дві кімнати у хаті, що збереглася донині з 1889 року та раніше належала до єврейського села.Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час сесії Луцькради.Так, депутати погодили приватизацію нежитлового приміщення площею 26,8 «квадрати» на Парковій, 7. Цей об'єкт продадуть з аукціону. Зауважимо, що ця хата чи не єдина з колишнього єврейського села Вулька, яке було колись на місці проспекту Волі. Вона й до сьогодні зберегла певні автентичні елементи.Начальниця відділу управління майном комунальної власностіповідомила, що на приміщення дійсний договір оренди до 31 серпня 2021 року. Відповідно до законодавства, дозволяють продаж об’єктів, які здали в оренду. Новий власник повинен забезпечити доступ до цього майна орендарям до 2021 року.«Приміщення в дуже поганому стані. Звернулися з проханням виставити на аукціон власники суміжних приміщень. Якщо вони куплять це приміщення і домовляться з іншими орендарями про дострокове розірвання договору – їх діло. Тут взагалі мова може йти про те, що виселяти орендарів через технічний стан приміщення», - сказала Грабко.Вона уточнила, що йдеться про продаж однієї із шести частин будинку. Інші – приватизовані.