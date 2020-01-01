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У Луцьку продадуть приміщення у старовинній хаті

У Луцьку продадуть приміщення у старовинній хаті
У Луцьку продадуть дві кімнати у хаті, що збереглася донині з 1889 року та раніше належала до єврейського села.

Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час сесії Луцькради.

Так, депутати погодили приватизацію нежитлового приміщення площею 26,8 «квадрати» на Парковій, 7. Цей об'єкт продадуть з аукціону. Зауважимо, що ця хата чи не єдина з колишнього єврейського села Вулька, яке було колись на місці проспекту Волі. Вона й до сьогодні зберегла певні автентичні елементи.

Начальниця відділу управління майном комунальної власності Алла Грабко повідомила, що на приміщення дійсний договір оренди до 31 серпня 2021 року. Відповідно до законодавства, дозволяють продаж об’єктів, які здали в оренду. Новий власник повинен забезпечити доступ до цього майна орендарям до 2021 року.

«Приміщення в дуже поганому стані. Звернулися з проханням виставити на аукціон власники суміжних приміщень. Якщо вони куплять це приміщення і домовляться з іншими орендарями про дострокове розірвання договору – їх діло. Тут взагалі мова може йти про те, що виселяти орендарів через технічний стан приміщення», - сказала Грабко.

Вона уточнила, що йдеться про продаж однієї із шести частин будинку. Інші – приватизовані.

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Теги: Луцьк, продаж, старовинне приміщення
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