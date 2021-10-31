Луцьк у травні втратив 40 мільйонів гривень через карантин
Сьогодні, 16:38
У бюджет Луцька через карантинні обмеження не надійшло приблизно 40 мільйонів гривень у травні.
Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час сесії Луцькради.
Депутати підтримали приватизацію нежитлового приміщення площею 128,4 «квадрати» на проспекті Волі, 27а шляхом продажу на аукціоні.
Начальниця відділу управління майном комунальної власності Алла Грабко повідомила, що за рішенням суду договір оренди продовжили до 31.10.2021 року. Орендар виявив бажання брати участь у аукціоні.
«Навіть враховуючи послаблення карантину, у нас 27 мільйонів гривень не надійшло за травень, ще 10-12 мільйонів недоотримали від перевиконання бюджету. Реальних втрат за травень у нас – 40 мільйонів. Ми мусимо якимось чином наповнювати бюджет», - пояснив наміри продати приміщення радник мера Ігор Поліщук.
Натомість обранці громади вирішили поки не продавати нежитлове приміщення площею 126,7 «квадрати» на проспекті Соборності, 7в, де раніше була хімчистка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час сесії Луцькради.
Депутати підтримали приватизацію нежитлового приміщення площею 128,4 «квадрати» на проспекті Волі, 27а шляхом продажу на аукціоні.
Начальниця відділу управління майном комунальної власності Алла Грабко повідомила, що за рішенням суду договір оренди продовжили до 31.10.2021 року. Орендар виявив бажання брати участь у аукціоні.
«Навіть враховуючи послаблення карантину, у нас 27 мільйонів гривень не надійшло за травень, ще 10-12 мільйонів недоотримали від перевиконання бюджету. Реальних втрат за травень у нас – 40 мільйонів. Ми мусимо якимось чином наповнювати бюджет», - пояснив наміри продати приміщення радник мера Ігор Поліщук.
Натомість обранці громади вирішили поки не продавати нежитлове приміщення площею 126,7 «квадрати» на проспекті Соборності, 7в, де раніше була хімчистка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Луцьк у травні 2020 року "витратив", - це для нас з вами пилюку напустили в очі, людей, які не можуть перевірити куди пішли гроші. А насправді 40 млн. грн. пішли у кишені волинських чиновників.
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині посеред траси загорівся Range Rover. ФОТО
Сьогодні, 16:53
Луцьк у травні втратив 40 мільйонів гривень через карантин
Сьогодні, 16:38
У Луцьку мешканці трьох вулиць сидітимуть без води
Сьогодні, 16:30
Відвідування не для всіх: у місті на Волині в дитсадках почали працювати чергові групи
Сьогодні, 16:20
На Волині обмежили рух вантажівок. ПЕРЕЛІК СТОЯНОК
Сьогодні, 16:10