Луцьк у травні втратив 40 мільйонів гривень через карантин

У бюджет Луцька через карантинні обмеження не надійшло приблизно 40 мільйонів гривень у травні.Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час сесії Луцькради.Депутати підтримали приватизацію нежитлового приміщення площею 128,4 «квадрати» на проспекті Волі, 27а шляхом продажу на аукціоні.Начальниця відділу управління майном комунальної власностіповідомила, що за рішенням суду договір оренди продовжили до 31.10.2021 року. Орендар виявив бажання брати участь у аукціоні.«Навіть враховуючи послаблення карантину, у нас 27 мільйонів гривень не надійшло за травень, ще 10-12 мільйонів недоотримали від перевиконання бюджету. Реальних втрат за травень у нас – 40 мільйонів. Ми мусимо якимось чином наповнювати бюджет», - пояснив наміри продати приміщення радник мераНатомість обранці громади вирішили поки не продавати нежитлове приміщення площею 126,7 «квадрати» на проспекті Соборності, 7в, де раніше була хімчистка.