На обслуговування луцьких фонтанів витратять мільйон гривень





Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час сесії Луцькради.



Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк розповів, що 1 мільйон 80 тисяч гривень витратять на функціонування 5 фонтанів у місті цьогоріч.



Цю суму витратять на оплату електроенергії, водопостачання, а також на зарплату працівникам, що обслуговуватимуть водограї.



«Це не витрати пов’язані з капітальним ремонтом», - пояснив Гуменюк.

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