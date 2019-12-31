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На обслуговування луцьких фонтанів витратять мільйон гривень

На обслуговування луцьких фонтанів витратять мільйон гривень
У Луцьку на забезпечення функціонування міських фонтанів витратять 1 мільйон 80 тисяч гривень.

Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час сесії Луцькради.

Директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк розповів, що 1 мільйон 80 тисяч гривень витратять на функціонування 5 фонтанів у місті цьогоріч.

Цю суму витратять на оплату електроенергії, водопостачання, а також на зарплату працівникам, що обслуговуватимуть водограї.

«Це не витрати пов’язані з капітальним ремонтом», - пояснив Гуменюк.

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Теги: Луцьк, фонтани
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