Як захистити гроші від шахраїв: 4 простих правила від банкіра





Такі дані Української асоціації міжбанківських платіжних систем, розповіли в ефірі



Аферисти оманою підштовхують людей віддати гроші або поділитися конфіденційною інформацією, але існує всього 4 простих правила і ваші гроші ніколи не вкрадуть з картки.



Про них розповів банкір Олег Гороховський.



- Перше, і найголовніше, що ви маєте запам’ятати: щоб вам не говорили, ніколи, ні за яких обставин, вам не можна передавати тому, хто дзвонить свої дані, ні паролі, ні коди які приходять в смс, все що вам говорять, що це дуже потрібно.



- один клік на посилання і гроші вже в руках зловмисників такий вид банківського шахрайство називається фішінг. Тому всі повідомлення типу: ви виграли машину, чи ваш кредит оформлено та перейти за посиланням - одразу просто видаляти.



- а ще гроші з вашої картки может поцупити вірус. Просто потрапляє вірус на комп'ютер, він краде всі дані які знаходяться на жорсткому диску комп'ютера і як правило там можуть бути паролі від банку.

Тому не зберігайте на комп'ютері жодних паролів, а для більшої надійності я рекомендую користуватись клієнт-банками для смартфонів, і тоді в разі якщо зловмисник захоче вкрасти ваші гроші через комп'ютер, банк побачить що це для вас нетипова активність і він швидше за все цю версію зупинить.



- І останнє просто будьте уважними та краще всю інформацію щодо вашої картки перевіряйте безпосередньо в банку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 300,5 мільйонів гривень шахраї викрали за минулий рік із банківських карток українців.Такі дані Української асоціації міжбанківських платіжних систем, розповіли в ефірі ТСН Аферисти оманою підштовхують людей віддати гроші або поділитися конфіденційною інформацією, але існує всього 4 простих правила і ваші гроші ніколи не вкрадуть з картки.Про них розповів банкір- Перше, і найголовніше, що ви маєте запам’ятати: щоб вам не говорили, ніколи, ні за яких обставин, вам не можна передавати тому, хто дзвонить свої дані, ні паролі, ні коди які приходять в смс, все що вам говорять, що це дуже потрібно.- один клік на посилання і гроші вже в руках зловмисників такий вид банківського шахрайство називається фішінг. Тому всі повідомлення типу: ви виграли машину, чи ваш кредит оформлено та перейти за посиланням - одразу просто видаляти.- а ще гроші з вашої картки может поцупити вірус. Просто потрапляє вірус на комп'ютер, він краде всі дані які знаходяться на жорсткому диску комп'ютера і як правило там можуть бути паролі від банку.Тому не зберігайте на комп'ютері жодних паролів, а для більшої надійності я рекомендую користуватись клієнт-банками для смартфонів, і тоді в разі якщо зловмисник захоче вкрасти ваші гроші через комп'ютер, банк побачить що це для вас нетипова активність і він швидше за все цю версію зупинить.- І останнє просто будьте уважними та краще всю інформацію щодо вашої картки перевіряйте безпосередньо в банку.

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