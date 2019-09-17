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На Волині п'яний чоловік вдарив жінку молотком по голові, поки та спала

На Волині п'яний чоловік вдарив жінку молотком по голові, поки та спала
12 квітня уродженець с. Полонка, будучи в стані алкогольного сп’яніння, близько 4 години ночі наніс удар молотком у лобну ділянку голови потерпілій, яка в той час спала.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 2 червня, – пише Конкурент.

Згідно з висновком експерта, жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді імпресійного зламу лобної кістки справа з раною шкіри в цій ділянці.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину визнав, перед потерпілою вибачився, у вчиненому щиро розкаявся, просив суворо його не карати.

Потерпіла, своєю чергою, на суді зауважила, що претензій до обвинуваченого не має. І оскільки чоловік має хвору матір, яка потребує постійного стороннього догляду, то вона просила суворо його не карати.

У результаті суд визнав волинянина винуватим у обвинуваченні за ст. 121 ч.1 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та призначив покарання – 5 років позбавлення волі.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнив чоловіка від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Також волинянин має відшкодування витрати на стаціонарне лікування потерпілої в користь КП «Луцька міська клінічна лікарня» 10 327 грн понесених витрат на лікування потерпілої.

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Теги: вирок, суд, ухвала, кримінал, молоток, Волинь
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