У Польщі українець за кермом BMW врізався у дерево і втік з місця аварії





Як пoвідoмляє



Однак вже наступного дня українець сам прийшов до поліції і зізнався, що це його BMW. У чоловіка були видимі ушкодження, отримані в результаті аварії, проте від допомоги медиків він відмовився. Причину ж свої втечі пояснив тим, що злякався відповідальності, адже його водійське посвідчення було недійсним. Також вияснилося, що в автомобілі на момент ДТП був пасажир, але той не постраждав.



21-річного громадянина України покарали штрафами за створення загрози дорожнього руху та керування авто без посвідчення. Крім того, він має відшкодувати витрати, понесені на прибирання розбитого BMW з дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хлопець з України за кермом автомобіля BMW скоїв аварію. ДТП сталася в населеному пункті Кобиля Гура Великопольського воєводства (Польща).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на Facebook-сторінку місцевої рятувальної служби, водій 6 червня приблизно о 22:00 не впорався з керуванням та врізався в придорожнє дерево. Після цього він втік з місця, знявши номерні знаки з автомобіля.Однак вже наступного дня українець сам прийшов до поліції і зізнався, що це його BMW. У чоловіка були видимі ушкодження, отримані в результаті аварії, проте від допомоги медиків він відмовився. Причину ж свої втечі пояснив тим, що злякався відповідальності, адже його водійське посвідчення було недійсним. Також вияснилося, що в автомобілі на момент ДТП був пасажир, але той не постраждав.21-річного громадянина України покарали штрафами за створення загрози дорожнього руху та керування авто без посвідчення. Крім того, він має відшкодувати витрати, понесені на прибирання розбитого BMW з дороги.

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