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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Помер 63-річний мешканець Підбороччя, що хворів на коронавірус

Помер 63-річний мешканець Підбороччя, що хворів на коронавірус
Помер 63-річний мешканець села Підбороччя Камінь-Каширського району, що хворів на коронавірус.

Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що за добу в області зареєстрували 34 нові випадки COVID-19, один випадок завершився летально. Помер мешканець села Підбороччя Камінь-Каширського району. Йому було 63 роки.

Чоловік мав супутні хронічні захворювання, ішемічну хворобу серця, гіпертонічну хворобу, ожиріння. Волинянин захворів 18 травня, за допомогою звернувся 25 травня і був госпіталізований у Ковельське МТМО. 25 травня його перевели в обласну клінічну лікарню, де чоловік помер 8 червня.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: коронавірус, смерть, Волинь
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