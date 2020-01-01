Помер 63-річний мешканець Підбороччя, що хворів на коронавірус

Помер 63-річний мешканець села Підбороччя Камінь-Каширського району, що хворів на коронавірус.Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що за добу в області зареєстрували 34 нові випадки COVID-19, один випадок завершився летально. Помер мешканець села Підбороччя Камінь-Каширського району. Йому було 63 роки.Чоловік мав супутні хронічні захворювання, ішемічну хворобу серця, гіпертонічну хворобу, ожиріння. Волинянин захворів 18 травня, за допомогою звернувся 25 травня і був госпіталізований у Ковельське МТМО. 25 травня його перевели в обласну клінічну лікарню, де чоловік помер 8 червня.