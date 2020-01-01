У Луцьку дитина застрягла в каналізаційній решітці





Про це речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров



Ситуація трапилася із десятирічним хлопчиком в місті Луцьку на вулиці Конякіна. Рятувальникам довелося розгинати металеву решітку, аби вивільнити ногу дитини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники Аварійно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області вивільнили ногу хлопчика, який потрапив у каналізаційну решітку.Про це речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області написав на своїй сторінці у Facebook.Ситуація трапилася із десятирічним хлопчиком в місті Луцьку на вулиці Конякіна. Рятувальникам довелося розгинати металеву решітку, аби вивільнити ногу дитини.

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