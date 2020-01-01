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У Луцьку дитина застрягла в каналізаційній решітці

У Луцьку дитина застрягла в каналізаційній решітці
Рятувальники Аварійно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області вивільнили ногу хлопчика, який потрапив у каналізаційну решітку.

Про це речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров написав на своїй сторінці у Facebook.

Ситуація трапилася із десятирічним хлопчиком в місті Луцьку на вулиці Конякіна. Рятувальникам довелося розгинати металеву решітку, аби вивільнити ногу дитини.

У Луцьку дитина застрягла в каналізаційній решітці

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Теги: ДСНС, Луцьк, дитина
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