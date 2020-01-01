На Волині COVID-19 виявили у шести прихожан однієї релігійної громади





Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що невтішна епідситуація на сьогодні склалася у Камінь-Каширському районі у селах Черченської сільради, де зафіксували 9 випадків коронавірусу (3 – у селі Черче, 6 – Підбороччя).



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Головне фото- ілюстративне.

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