Де на Волині не буде світла 10 червня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. 09:00 - 13:00Магазин с. Зимно, вул. Миру, 5-342. 13:00 - 17:00Клуб, дитячий садокс. Зимно9:00-17:00с.Стійло.вул. Приліснавул. Центральна1. 09:30-16:30ФОП Стефанськийс.Н.Лішня вул.Ювілейна,ЦентральнаЛ-2 від КТП-29110:00-17:00Школа,ФАП,СГВК»Перемога» с.Луковичівул.Набережна, Колгоспна, Селянська(частково).3. 10:00-17:00с.Щенятин1. 09:00-17:00с. Фаринки, вул. Колодязна, вул. Гагаріна2. 09:30-17:00с. Добре, ПП Матвійчук І.П. (торг. павільйон) с. Добре, вул. Набережна, вул. Л. Українки1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-75 09:00-17:00ФОП Демчук Андрій Васильович - магазинс.Дідовичівул.Центральна,буд.32-48 вул.Набережна,13-33 ,30,32,34,36,38,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-532 09:00-17:00 ДП "Цуманське лісове господарство" - конторасмт.Цуманьвул.Соснова,1-15вул.Жовтнева, 1-31вул.Сагайдачного, 1-13,3 ПЛ 110 Цумань І,ІІ СШ 10 кВ з відключеннямліній 10 кВ 10:00-20:00ПАТ "Цумань"Волинська філія концерну РРТФОП Зубенко Л. В.ФОП Глушко Ігор ОлександровичТзОВ ВКФ "Софія"Цуманська районна лікарня №4ФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Філюк Олександр ДмитровичТзОВ "Гедеон"СФГ "Обрій"ДП "Цуманське лісове господарство"ФОП Ройко Петро СергійовичФОП Михалевська Тетяна МихайлівнаФОП Мацюк Олександр ВолодимировичЦуманське споживче товариствоСГВК `Промінь`ТзОВ "Мінеком"ФОП Арендарчук Андрій ЯрославовичФОП Ткач Олександр ДмитровичФОП Білан Людмила МиколаївнаФОП Дерчук Олександп ЄвгеновичФОП Кузьмик Юрій МиколайовичФОП Матюшко Микола СтаховичВиправна колонія - 84ТзОВ "Золотий екватор"ТзОВ "Астеліт"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"УДАІ УМВС України у Волинській обл.бар "Колиба"ФОП Денисюк Ніна ВолодимирівнаДТГО "Львівська залізниця " смт. Цумань – повністюс. Карпилівка – повністюс. Башлики – повністюс. Дубище – повністюс. Кадище – повністюс. Грем’яче – повністюс.Скреготівка – повністюс.Яківці – повністюс. Сильне – повністюс.Городище – повністю1. 9:00-17:00АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Відділ освіти Ковельської РДАСвято-Дмитрівська церква с.ГішинКовельське МТМОФОП Денисюк Л.С.Дубівське СТДоротищенська с рада с.Гішин2. ПЛ-0,4кВ від КТП №2019:00-17:00 Ковельське МТМОДубівська с радаФОП Миронюк В.Ю. с.Гредьки3. ПЛ-10кВ Л.89-01(ТП-181, ТП-394,ТП-242, ТП-205,ТП-182, ТП-596,ТП-712, ТП-183, ТП-87, ТП-218, ТП-218,ТП-610, ТП-239,ТП-240, ТП-399)9:00-17:00 ФО Карпюк В.В., ФОП Данилевич О.М.ФО Шворак Р.Г., АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"Дубівська сільська рада, ФО Столярчук В.П.СТзОВ "Україна", ФО Солтис О.М.ФО Столярчук Р.П., ФОП Янкель А.П.ФОП Місюра О.В., ФО Кіптик О.О.ПП "Приватбуд", Ковельське МТМОРГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КПБілинська сільська радаВідділ освіти Ковельської РДА, РГ Святого Духа Української православної церкви КПДубівське споживче товариствоФО Балецький С.Р., ФО Балак П.С.ФГ "Дуплянка СГК", Церква Християн віри Євангельської , Свято-Різдво Богородична громада Української, православної церкви МП с. БілинПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Спичак Т.М., Волинська дирекція АТ "Укрпошта", ФОП Оніщук В.П.Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КПФОП Наконечний П.М., ФОП Шворак П.Є.СТзОВ "Білинське", ФО Жалай М.В.ФО Матвійчук В.В., ФОП Колотюк П.М. с.Вербкас.Бахівс.Колодницяс.Білин4. ПЛ-10кВ Л.16-05(ТП-59, ТП-68,ТП-554, ТП-38,ТП-67, ТП-70,ТП-109, ТП-69,ТП-123) 9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей"Гуманітарний відділ ВК Голобської с радиСвято-Луківська громада УПЦГолобське СТСТзОВ "Лан"Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Великий Порськс.Борщівкас.Малий Порськс.Свидники1. 9:00 – 17:00с.Кремеш, с.Заячиці, с.Твориничі, с.В.Цевеличі, с.Привітне вул.І.Франка, вул.Чкалова, вул.Центральна, вул.Гагаріна і прилегліВимкнень споживачів не заплановано1 КТП-352,353 10:00-17:00 ФОП Мигальчук, СВК "Піддубці" с. Піддубці вул. Степова2 КТП-540 09:30-17:00 ФОП Мельничук Т.Я. с. Княгининок вул. Тополева, 2-49, Інтернатська, Миру3 КТП-244 09:00-17:00 Артсвердловина с. Лаврів с. Лаврів вул. Польова, вул. Садова1 КТП №270 9:00-17:00 с Пульмо2 ПЛ 10кВ Л 58- 04від ЛР 99 до ЛР 341 9:00-17:00 Магазин Завод Світязь (Маяк) м Любомль, Прикордоників, Шевченка Н Ужвій, Укр Армії, Гоголя2 ПЛ 04кВКТП 317 9:00-17:00 сМасловець1 ПЛ-0.4 кВ Л-1,2 від КТП-141 10:00 - 17:00 ПрАТ «Київстар» с. Невір, вул. Садова1. 11:00-17:00КТП-422, с. Прилісне - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 3), ФОП Зоря С.В. (магазин).КТП-493 – ПрАТ «Київстар».КТП-503.КТП-217 - ФОП Борисюк Н.М. (кіоск).КТП-494.КТП-36 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 5), ФОП Шумик Андрій Іванович (кафе « Приліснянка»), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-316 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад).КТП-459 - ТзОВ"Екома".КТП-524.2. 10:00-18:00КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).КТП-414,с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).1. ТП-6 ПЛ-0,4 Л-49:00-17:00 М-н «Вест» Шахтарська 11;Перукарня «Лонда стиль»; м.Нововолинськвул, Садова 1-13,2-22:Шухевича 1; Шахтарська 10:Нововолинська 38-42;2. ТП-103 ПЛ-0,4 Л-7 9:00-17:00 м. НововолинськВул. Львівська 9-25;Космонавтів 7-15, 8-20;І. Івасюка 18-32,17-39;Молодіжна 1-7; Комарова 22-23,47.Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193 ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-62 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, Набережна.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.11 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)1. 10:00 - 17:00с. Любохинивул. Польова , 17 Вересня, Першотравнева, Вишнева, Шкільна, Коржана, Поліська, Жовтнева, Яблунева1 ПЛ-0,4 кВКТП-66 Л-2 10:00-13:00 с.Городилець2 ПЛ-10 кВ Л-61-03 від ЗТП-28 до КТП-45,КТП-45 10:00-16:30 ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки3 ПЛ-0,4 кВКТП- 180 10:00-16:30 Школа, ТРСТ- магазин, молитовний будинок, Романюк Л.Б.- тогів.кіоск, ФАП с.Крать4 ПЛ-0,4 кВКТП-274 10:00-16:30 Новодвірська с/р - адмінприміщення, дит.садок, клуб,водон. Башня, пошта, АТС, ФАП, ФОП Панасюк, Шклярук, Мисюк- магазин с.Н.Двір вул.Молодіжна, Центральна5 ПЛ-0,4 кВКТП-47 Л-3 10:00-13:00 с.Селець6 ПЛ-10 кВ Л-25-07 від ЛР-74 до КР-362КТП-107КТП-110КТП-195КТП-114 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб, адмінприміщення, ФОП Мисюк, Войчук – магазин, ТзОВ «АПК Волинь»- контора, бригада,ФАП, пункт прийому молока, церква с. Сомин, Відють