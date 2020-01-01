Де на Волині не буде світла 10 червня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 13:00
Магазин с. Зимно, вул. Миру, 5-34
2. 13:00 - 17:00
Клуб, дитячий садок
с. Зимно
Горохівський район
1
9:00-17:00
с.Стійло.
вул. Прилісна
вул. Центральна
Іваничівський район
1. 09:30-16:30
ФОП Стефанський
с.Н.Лішня вул.Ювілейна,Центральна
2
Л-2 від КТП-291
10:00-17:00
Школа,ФАП,СГВК»Перемога» с.Луковичі
вул.Набережна, Колгоспна, Селянська(частково).
3. 10:00-17:00
с.Щенятин
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
с. Фаринки, вул. Колодязна, вул. Гагаріна
2. 09:30-17:00
с. Добре, ПП Матвійчук І.П. (торг. павільйон) с. Добре, вул. Набережна, вул. Л. Українки
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-75 09:00-17:00
ФОП Демчук Андрій Васильович - магазин
с.Дідовичі
вул.Центральна,буд.32-48 вул.Набережна,13-33 ,30,32,34,36,38,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-532 09:00-17:00 ДП "Цуманське лісове господарство" - контора
смт.Цумань
вул.Соснова,1-15
вул.Жовтнева, 1-31
вул.Сагайдачного, 1-13,
3 ПЛ 110 Цумань І,ІІ СШ 10 кВ з відключенням
ліній 10 кВ 10:00-20:00
ПАТ "Цумань"
Волинська філія концерну РРТ
ФОП Зубенко Л. В.
ФОП Глушко Ігор Олександрович
ТзОВ ВКФ "Софія"
Цуманська районна лікарня №4
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Філюк Олександр Дмитрович
ТзОВ "Гедеон"
СФГ "Обрій"
ДП "Цуманське лісове господарство"
ФОП Ройко Петро Сергійович
ФОП Михалевська Тетяна Михайлівна
ФОП Мацюк Олександр Володимирович
Цуманське споживче товариство
СГВК `Промінь`
ТзОВ "Мінеком"
ФОП Арендарчук Андрій Ярославович
ФОП Ткач Олександр Дмитрович
ФОП Білан Людмила Миколаївна
ФОП Дерчук Олександп Євгенович
ФОП Кузьмик Юрій Миколайович
ФОП Матюшко Микола Стахович
Виправна колонія - 84
ТзОВ "Золотий екватор"
ТзОВ "Астеліт"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
УДАІ УМВС України у Волинській обл.
бар "Колиба"
ФОП Денисюк Ніна Володимирівна
ДТГО "Львівська залізниця " смт. Цумань – повністю
с. Карпилівка – повністю
с. Башлики – повністю
с. Дубище – повністю
с. Кадище – повністю
с. Грем’яче – повністю
с.Скреготівка – повністю
с.Яківці – повністю
с. Сильне – повністю
с.Городище – повністю
Ковельський район
1. 9:00-17:00
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С.
Дубівське СТ
Доротищенська с рада с.Гішин
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №201
9:00-17:00 Ковельське МТМО
Дубівська с рада
ФОП Миронюк В.Ю. с.Гредьки
3. ПЛ-10кВ Л.89-01
(ТП-181, ТП-394,
ТП-242, ТП-205,
ТП-182, ТП-596,
ТП-712, ТП-183, ТП-87, ТП-218, ТП-218,
ТП-610, ТП-239,
ТП-240, ТП-399)
9:00-17:00 ФО Карпюк В.В., ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г., АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада, ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна", ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П., ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В., ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд", Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА, РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р., ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК", Церква Християн віри Євангельської , Свято-Різдво Богородична громада Української, православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М., Волинська дирекція АТ "Укрпошта", ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М., ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське", ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В., ФОП Колотюк П.М. с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
4. ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-59, ТП-68,
ТП-554, ТП-38,
ТП-67, ТП-70,
ТП-109, ТП-69,
ТП-123) 9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей"
Гуманітарний відділ ВК Голобської с ради
Свято-Луківська громада УПЦ
Голобське СТ
СТзОВ "Лан"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Великий Порськ
с.Борщівка
с.Малий Порськ
с.Свидники
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
с.Кремеш, с.Заячиці, с.Твориничі, с.В.Цевеличі, с.Привітне вул.І.Франка, вул.Чкалова, вул.Центральна, вул.Гагаріна і прилеглі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 КТП-352,353 10:00-17:00 ФОП Мигальчук, СВК "Піддубці" с. Піддубці вул. Степова
2 КТП-540 09:30-17:00 ФОП Мельничук Т.Я. с. Княгининок вул. Тополева, 2-49, Інтернатська, Миру
3 КТП-244 09:00-17:00 Артсвердловина с. Лаврів с. Лаврів вул. Польова, вул. Садова
Любомльський та Шацький райони
1 КТП №270 9:00-17:00 с Пульмо
2 ПЛ 10кВ Л 58- 04від ЛР 99 до ЛР 341 9:00-17:00 Магазин Завод Світязь (Маяк) м Любомль, Прикордоників, Шевченка Н Ужвій, Укр Армії, Гоголя
2 ПЛ 04кВКТП 317 9:00-17:00 сМасловець
Любешівський район
1 ПЛ-0.4 кВ Л-1,2 від КТП-141 10:00 - 17:00 ПрАТ «Київстар» с. Невір, вул. Садова
Маневицький район
1. 11:00-17:00
КТП-422, с. Прилісне - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 3), ФОП Зоря С.В. (магазин).
КТП-493 – ПрАТ «Київстар».
КТП-503.
КТП-217 - ФОП Борисюк Н.М. (кіоск).
КТП-494.
КТП-36 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 5), ФОП Шумик Андрій Іванович (кафе « Приліснянка»), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-316 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад).
КТП-459 - ТзОВ"Екома".
КТП-524.
2. 10:00-18:00
КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-414,с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
місто Нововолинськ
1. ТП-6 ПЛ-0,4 Л-4
9:00-17:00 М-н «Вест» Шахтарська 11;
Перукарня «Лонда стиль»; м.Нововолинськ
вул, Садова 1-13,2-22:
Шухевича 1; Шахтарська 10:
Нововолинська 38-42;
2. ТП-103 ПЛ-0,4 Л-7 9:00-17:00 м. Нововолинськ
Вул. Львівська 9-25;
Космонавтів 7-15, 8-20;
І. Івасюка 18-32,17-39;
Молодіжна 1-7; Комарова 22-23,47.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-62 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, Набережна.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
11 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Любохини
вул. Польова , 17 Вересня, Першотравнева, Вишнева, Шкільна, Коржана, Поліська, Жовтнева, Яблунева
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-66 Л-2 10:00-13:00 с.Городилець
2 ПЛ-10 кВ Л-61-03 від ЗТП-28 до КТП-45,
КТП-45 10:00-16:30 ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП- 180 10:00-16:30 Школа, ТРСТ- магазин, молитовний будинок, Романюк Л.Б.- тогів.кіоск, ФАП с.Крать
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-274 10:00-16:30 Новодвірська с/р - адмінприміщення, дит.садок, клуб,водон. Башня, пошта, АТС, ФАП, ФОП Панасюк, Шклярук, Мисюк- магазин с.Н.Двір вул.Молодіжна, Центральна
5 ПЛ-0,4 кВ
КТП-47 Л-3 10:00-13:00 с.Селець
6 ПЛ-10 кВ Л-25-07 від ЛР-74 до КР-362
КТП-107
КТП-110
КТП-195
КТП-114 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб, адмінприміщення, ФОП Мисюк, Войчук – магазин, ТзОВ «АПК Волинь»- контора, бригада,ФАП, пункт прийому молока, церква с. Сомин, Відють
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Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 13:00
Магазин с. Зимно, вул. Миру, 5-34
2. 13:00 - 17:00
Клуб, дитячий садок
с. Зимно
Горохівський район
1
9:00-17:00
с.Стійло.
вул. Прилісна
вул. Центральна
Іваничівський район
1. 09:30-16:30
ФОП Стефанський
с.Н.Лішня вул.Ювілейна,Центральна
2
Л-2 від КТП-291
10:00-17:00
Школа,ФАП,СГВК»Перемога» с.Луковичі
вул.Набережна, Колгоспна, Селянська(частково).
3. 10:00-17:00
с.Щенятин
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
с. Фаринки, вул. Колодязна, вул. Гагаріна
2. 09:30-17:00
с. Добре, ПП Матвійчук І.П. (торг. павільйон) с. Добре, вул. Набережна, вул. Л. Українки
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-75 09:00-17:00
ФОП Демчук Андрій Васильович - магазин
с.Дідовичі
вул.Центральна,буд.32-48 вул.Набережна,13-33 ,30,32,34,36,38,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-532 09:00-17:00 ДП "Цуманське лісове господарство" - контора
смт.Цумань
вул.Соснова,1-15
вул.Жовтнева, 1-31
вул.Сагайдачного, 1-13,
3 ПЛ 110 Цумань І,ІІ СШ 10 кВ з відключенням
ліній 10 кВ 10:00-20:00
ПАТ "Цумань"
Волинська філія концерну РРТ
ФОП Зубенко Л. В.
ФОП Глушко Ігор Олександрович
ТзОВ ВКФ "Софія"
Цуманська районна лікарня №4
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Філюк Олександр Дмитрович
ТзОВ "Гедеон"
СФГ "Обрій"
ДП "Цуманське лісове господарство"
ФОП Ройко Петро Сергійович
ФОП Михалевська Тетяна Михайлівна
ФОП Мацюк Олександр Володимирович
Цуманське споживче товариство
СГВК `Промінь`
ТзОВ "Мінеком"
ФОП Арендарчук Андрій Ярославович
ФОП Ткач Олександр Дмитрович
ФОП Білан Людмила Миколаївна
ФОП Дерчук Олександп Євгенович
ФОП Кузьмик Юрій Миколайович
ФОП Матюшко Микола Стахович
Виправна колонія - 84
ТзОВ "Золотий екватор"
ТзОВ "Астеліт"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
УДАІ УМВС України у Волинській обл.
бар "Колиба"
ФОП Денисюк Ніна Володимирівна
ДТГО "Львівська залізниця " смт. Цумань – повністю
с. Карпилівка – повністю
с. Башлики – повністю
с. Дубище – повністю
с. Кадище – повністю
с. Грем’яче – повністю
с.Скреготівка – повністю
с.Яківці – повністю
с. Сильне – повністю
с.Городище – повністю
Ковельський район
1. 9:00-17:00
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської РДА
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С.
Дубівське СТ
Доротищенська с рада с.Гішин
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №201
9:00-17:00 Ковельське МТМО
Дубівська с рада
ФОП Миронюк В.Ю. с.Гредьки
3. ПЛ-10кВ Л.89-01
(ТП-181, ТП-394,
ТП-242, ТП-205,
ТП-182, ТП-596,
ТП-712, ТП-183, ТП-87, ТП-218, ТП-218,
ТП-610, ТП-239,
ТП-240, ТП-399)
9:00-17:00 ФО Карпюк В.В., ФОП Данилевич О.М.
ФО Шворак Р.Г., АТ "ОГС "ВОЛИНЬГАЗ"
Дубівська сільська рада, ФО Столярчук В.П.
СТзОВ "Україна", ФО Солтис О.М.
ФО Столярчук Р.П., ФОП Янкель А.П.
ФОП Місюра О.В., ФО Кіптик О.О.
ПП "Приватбуд", Ковельське МТМО
РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП
Білинська сільська рада
Відділ освіти Ковельської РДА, РГ Святого Духа Української православної церкви КП
Дубівське споживче товариство
ФО Балецький С.Р., ФО Балак П.С.
ФГ "Дуплянка СГК", Церква Християн віри Євангельської , Свято-Різдво Богородична громада Української, православної церкви МП с. Білин
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Спичак Т.М., Волинська дирекція АТ "Укрпошта", ФОП Оніщук В.П.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП
ФОП Наконечний П.М., ФОП Шворак П.Є.
СТзОВ "Білинське", ФО Жалай М.В.
ФО Матвійчук В.В., ФОП Колотюк П.М. с.Вербка
с.Бахів
с.Колодниця
с.Білин
4. ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-59, ТП-68,
ТП-554, ТП-38,
ТП-67, ТП-70,
ТП-109, ТП-69,
ТП-123) 9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей"
Гуманітарний відділ ВК Голобської с ради
Свято-Луківська громада УПЦ
Голобське СТ
СТзОВ "Лан"
Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Великий Порськ
с.Борщівка
с.Малий Порськ
с.Свидники
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
с.Кремеш, с.Заячиці, с.Твориничі, с.В.Цевеличі, с.Привітне вул.І.Франка, вул.Чкалова, вул.Центральна, вул.Гагаріна і прилеглі
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1 КТП-352,353 10:00-17:00 ФОП Мигальчук, СВК "Піддубці" с. Піддубці вул. Степова
2 КТП-540 09:30-17:00 ФОП Мельничук Т.Я. с. Княгининок вул. Тополева, 2-49, Інтернатська, Миру
3 КТП-244 09:00-17:00 Артсвердловина с. Лаврів с. Лаврів вул. Польова, вул. Садова
Любомльський та Шацький райони
1 КТП №270 9:00-17:00 с Пульмо
2 ПЛ 10кВ Л 58- 04від ЛР 99 до ЛР 341 9:00-17:00 Магазин Завод Світязь (Маяк) м Любомль, Прикордоників, Шевченка Н Ужвій, Укр Армії, Гоголя
2 ПЛ 04кВКТП 317 9:00-17:00 сМасловець
Любешівський район
1 ПЛ-0.4 кВ Л-1,2 від КТП-141 10:00 - 17:00 ПрАТ «Київстар» с. Невір, вул. Садова
Маневицький район
1. 11:00-17:00
КТП-422, с. Прилісне - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 3), ФОП Зоря С.В. (магазин).
КТП-493 – ПрАТ «Київстар».
КТП-503.
КТП-217 - ФОП Борисюк Н.М. (кіоск).
КТП-494.
КТП-36 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 5), ФОП Шумик Андрій Іванович (кафе « Приліснянка»), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-316 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад).
КТП-459 - ТзОВ"Екома".
КТП-524.
2. 10:00-18:00
КТП-84, с. Старі Підцаревичі - Великоведмезька сільська рада (клуб), Новочарторийське споживче товариство (магазин), ФОП Батурко Наталія Сергіївна (магазин), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович (господарчі будівлі), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-85, с. Нові Підцаревичі - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа).
КТП-86, с. Колодії - Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня), Релігійна громада християн віри Євангельської.
КТП-87 - Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-292 - Районний відділ освіти (школа).
КТП-393 - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
КТП-414,с. Нові Підцаревичі - Маневицьке управління водного господарства (дільниця).
місто Нововолинськ
1. ТП-6 ПЛ-0,4 Л-4
9:00-17:00 М-н «Вест» Шахтарська 11;
Перукарня «Лонда стиль»; м.Нововолинськ
вул, Садова 1-13,2-22:
Шухевича 1; Шахтарська 10:
Нововолинська 38-42;
2. ТП-103 ПЛ-0,4 Л-7 9:00-17:00 м. Нововолинськ
Вул. Львівська 9-25;
Космонавтів 7-15, 8-20;
І. Івасюка 18-32,17-39;
Молодіжна 1-7; Комарова 22-23,47.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-230 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-211 9:00-17:00 с.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення. с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-212 9:00-17:00 с.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-62 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, Набережна.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
11 ПЛ-10 кВ Л43-05 9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Любохини
вул. Польова , 17 Вересня, Першотравнева, Вишнева, Шкільна, Коржана, Поліська, Жовтнева, Яблунева
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-66 Л-2 10:00-13:00 с.Городилець
2 ПЛ-10 кВ Л-61-03 від ЗТП-28 до КТП-45,
КТП-45 10:00-16:30 ДП «Турійське лісове господарство», церква, школа, АТС, пошта, ФАП, ФОП Судюк В.М.- ДКУ, ТРСТ- магазин, школа, ФАП с.Оса, Ревушки
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП- 180 10:00-16:30 Школа, ТРСТ- магазин, молитовний будинок, Романюк Л.Б.- тогів.кіоск, ФАП с.Крать
4 ПЛ-0,4 кВ
КТП-274 10:00-16:30 Новодвірська с/р - адмінприміщення, дит.садок, клуб,водон. Башня, пошта, АТС, ФАП, ФОП Панасюк, Шклярук, Мисюк- магазин с.Н.Двір вул.Молодіжна, Центральна
5 ПЛ-0,4 кВ
КТП-47 Л-3 10:00-13:00 с.Селець
6 ПЛ-10 кВ Л-25-07 від ЛР-74 до КР-362
КТП-107
КТП-110
КТП-195
КТП-114 10:00-16:30 Соминська с/р – клуб, адмінприміщення, ФОП Мисюк, Войчук – магазин, ТзОВ «АПК Волинь»- контора, бригада,ФАП, пункт прийому молока, церква с. Сомин, Відють
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