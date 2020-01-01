У Нововолинську зіткнулися легковик та мопед. ФОТО





Як з’ясували на місці події журналісти

Citroen їхав прямо по головній вулиці Миру. Мопедист виїхав з вулиці Зеленої.



Водій легковика розповідає, що мопед раптово вискочив на дорогу. Чоловік за кермом автомобіля постарався уникнути удару, однак не вдалося.



Як повідомили очевидці ДТП, водій мопеду після зіткнення був при свідомості, зміг піднятись самостійно.



Мопедиста забрала "швидка". На місці працює поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-го червня у Нововолинську на вулиці Мир зіткнулися автомобіль та мопед.Як з’ясували на місці події журналісти БУГу , автомобільCitroen їхав прямо по головній вулиці Миру. Мопедист виїхав з вулиці Зеленої.Водій легковика розповідає, що мопед раптово вискочив на дорогу. Чоловік за кермом автомобіля постарався уникнути удару, однак не вдалося.Як повідомили очевидці ДТП, водій мопеду після зіткнення був при свідомості, зміг піднятись самостійно.Мопедиста забрала "швидка". На місці працює поліція.

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