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У Нововолинську зіткнулися легковик та мопед. ФОТО

У Нововолинську зіткнулися легковик та мопед. ФОТО
9-го червня у Нововолинську на вулиці Мир зіткнулися автомобіль та мопед.

Як з’ясували на місці події журналісти БУГу, автомобіль
Citroen їхав прямо по головній вулиці Миру. Мопедист виїхав з вулиці Зеленої.

Водій легковика розповідає, що мопед раптово вискочив на дорогу. Чоловік за кермом автомобіля постарався уникнути удару, однак не вдалося.

Як повідомили очевидці ДТП, водій мопеду після зіткнення був при свідомості, зміг піднятись самостійно.

Мопедиста забрала "швидка". На місці працює поліція.
У Нововолинську зіткнулися легковик та мопед. ФОТО
У Нововолинську зіткнулися легковик та мопед. ФОТО
У Нововолинську зіткнулися легковик та мопед. ФОТО
У Нововолинську зіткнулися легковик та мопед. ФОТО
У Нововолинську зіткнулися легковик та мопед. ФОТО

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Теги: аварія, мопед, Нововолинськ
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