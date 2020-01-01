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21 хворий, ще сотня працівників чекає результатів: розповіли про ситуацію з COVID-19 на волинській птахофабриці

21 хворий, ще сотня працівників чекає результатів: розповіли про ситуацію з COVID-19 на волинській птахофабриці
21 працівник володомир-волинської птахофабрики інфікувався коронавірусом.

Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що за останню добу коронавірусну інфекцію виявили у двох працівників птахофабрики. Загалом там зареєстрували 21 випадок хвороби (15 мешканців Володимир-Волинського району, 3 – Турійського, 3 - Іваничівського). Усі захворілі – працівники цеху напівфарбикатів.

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«Ми будемо формувати повторні дезінфекційні заходи, бо після першого – ефект мінімальний. Зараз майже сотня людей очікують аналізи. Коло дуже широке», - сказала посадовиця.

Загалом у Володимир-Волинському районі виявили 65 випадків коронавірусу. Досі визначають коло контактних осіб. За словами Щербак, у вогнищах запроваджують жорсткіші протиепідеміологічні заходи.

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Теги: Володимир, спалах, коронавірус, птахофабрика
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