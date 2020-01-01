21 хворий, ще сотня працівників чекає результатів: розповіли про ситуацію з COVID-19 на волинській птахофабриці

21 працівник володомир-волинської птахофабрики інфікувався коронавірусом.Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що за останню добу коронавірусну інфекцію виявили у двох працівників птахофабрики. Загалом там зареєстрували 21 випадок хвороби (15 мешканців Володимир-Волинського району, 3 – Турійського, 3 - Іваничівського). Усі захворілі – працівники цеху напівфарбикатів.«Ми будемо формувати повторні дезінфекційні заходи, бо після першого – ефект мінімальний. Зараз майже сотня людей очікують аналізи. Коло дуже широке», - сказала посадовиця.Загалом у Володимир-Волинському районі виявили 65 випадків коронавірусу. Досі визначають коло контактних осіб. За словами Щербак, у вогнищах запроваджують жорсткіші протиепідеміологічні заходи.