Догляд за шкірою: 4 головні поради від дерматологів*





Кондиціонер для волосся може провокувати висипання



Дерматолог Крісті Кідд пояснює цей зв'язок так: текстура, особливий склад кондиціонера (силікони, кераміди, олії та інші компоненти) забивають пори шкіри на спині, грудях та обличчі. Тому тим, у кого час від часу з’являються акне, бажано використовувати його з особливою обережністю. Щоб засіб, поки він діє, не потрапив на тіло, збирайте волосся за допомогою заколки-крабика, рушника чи надягніть шапочку для душу. Ополіскувати пасма потрібно нахиливши голову вниз, потім додатково добре вимити тіло. А для тих, хто не хоче змінювати свої ритуали прийняття ванни, є ще одне легке рішення. Для цього бажано знайти хороший



Вітамін С є незамінним під час догляду за шкірою зранку







Фахівці наполегливо говорять про те, що вітамін С має бути першим компонентом, який ми наносимо на шкіру вранці. Зазвичай він міститься у складі сироватки чи концентрату та наноситься перед зволожувальним, відновлювальним або сонцезахисним кремом. Чому саме цей компонент такий важливий? Все дуже просто. Він має безліч корисних властивостей: збільшує вироблення колагену, усуває видимі ознаки старіння та зменшує інтенсивність пігментних плям. Дерматолог Рікардо Руїс вже говорив про це у своїй книзі Antiaging: «Єдиний рецепт, який допомагає зберегти шкіру молодою, - це засіб із вмістом вітаміна С, який потрібно використовувати вранці разом із доглядовим кремом. І поєднувати з ретиноєвою та АНА-кислотами на ніч».



Не намагайтеся приховати чи звузити пори



Бо це неможливо. Хоча існує косметика та хитрощі, котрі обіцяють справитися із цим завданням, але дерматологи стверджують, що це ненадовго. «Пори неможливо повністю закрити, проте можна підтримувати їх чистоту», - каже лікар Ганна Моліна. Вона посилається на факт того, що діаметр пор різний для кожного типу шкіри і тільки з віком розмір може змінюватися, бо втрачається еластичність. Безумовно, незважаючи на те, що пори не можна повністю звузити, завдяки ексфоліації та очищенню є можливість подбати про їхній зовнішній вигляд. Спеціалісти рекомендують використовувати креми з равливим слизом, алое, ретиноєвою, гліколевою або саліциловою кислотою, які на певний час допоможуть зробити пори менш помітними. Але необхідно, щоб такі препарати попередньо призначив лікар.



Не варто економити на засобах особистої гігієни



Бажано не захоплюватися пахучими та екзотичними ароматами. Очищувальна Хуліан Конех-Мір Санчес.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки дерматологам ми засвоїли як мінімум два важливих уроки. По-перше, сонцезахисний крем - це найважливіший антивіковий косметичний продукт, по-друге, для збереження молодості шкіри варто обмежити відвідування соляріїв та не перебувати довго на відкритому сонці. Проте є ще багато практичних порад, якими діляться гуру косметології. Пропонуємо до уваги чотири рекомендації, повз яких краще не проходити.Дерматологпояснює цей зв'язок так: текстура, особливий склад кондиціонера (силікони, кераміди, олії та інші компоненти) забивають пори шкіри на спині, грудях та обличчі. Тому тим, у кого час від часу з’являються акне, бажано використовувати його з особливою обережністю. Щоб засіб, поки він діє, не потрапив на тіло, збирайте волосся за допомогою заколки-крабика, рушника чи надягніть шапочку для душу. Ополіскувати пасма потрібно нахиливши голову вниз, потім додатково добре вимити тіло. А для тих, хто не хоче змінювати свої ритуали прийняття ванни, є ще одне легке рішення. Для цього бажано знайти хороший інтернет-магазин косметики для волосся та обрати органічний кондиціонер або незмивний без парабенів і сульфатів.Фахівці наполегливо говорять про те, що вітамін С має бути першим компонентом, який ми наносимо на шкіру вранці. Зазвичай він міститься у складі сироватки чи концентрату та наноситься перед зволожувальним, відновлювальним або сонцезахисним кремом. Чому саме цей компонент такий важливий? Все дуже просто. Він має безліч корисних властивостей: збільшує вироблення колагену, усуває видимі ознаки старіння та зменшує інтенсивність пігментних плям. Дерматологвже говорив про це у своїй книзі Antiaging: «Єдиний рецепт, який допомагає зберегти шкіру молодою, - це засіб із вмістом вітаміна С, який потрібно використовувати вранці разом із доглядовим кремом. І поєднувати з ретиноєвою та АНА-кислотами на ніч».Бо це неможливо. Хоча існує косметика та хитрощі, котрі обіцяють справитися із цим завданням, але дерматологи стверджують, що це ненадовго. «Пори неможливо повністю закрити, проте можна підтримувати їх чистоту», - каже лікар. Вона посилається на факт того, що діаметр пор різний для кожного типу шкіри і тільки з віком розмір може змінюватися, бо втрачається еластичність. Безумовно, незважаючи на те, що пори не можна повністю звузити, завдяки ексфоліації та очищенню є можливість подбати про їхній зовнішній вигляд. Спеціалісти рекомендують використовувати креми з равливим слизом, алое, ретиноєвою, гліколевою або саліциловою кислотою, які на певний час допоможуть зробити пори менш помітними. Але необхідно, щоб такі препарати попередньо призначив лікар.Бажано не захоплюватися пахучими та екзотичними ароматами. Очищувальна косметика для тіла (мило, гелі для душу, піна для ванни) мають бути з оптимальним значенням pH 5,5. Краще шукати такі продукти серед брендів, які виробляють гіпоалергенну косметику. «Коли ми миємося лужним милом, яке піниться і має насичений та стійкий запах, то ліпідний шар, що захищає шкіру, руйнується, вона сохне і подразнюється», - говорить дерматологЩоб точно вибрати бажаний продукт, який вам потрібен, можете завітати на сайт PARFUMS . Ви зможете легко знайти тут необхідний товар та ознайомитися з його основними характеристиками і складом.

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