У Луцькому районі в чоловіка із автозаправки вкрали дорогий квадроцикл
Сьогодні, 13:21
У четвер ввечері, 4 червня, до поліції із заявою звернувся 21-річний житель Луцького району. Чоловік розповів, що у нього викрали квадроцикл Force 700, вартістю понад 150 тисяч гривень, який знаходився на автозаправці у селі Великий Омеляник.
Про інцидент повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.
У рамках проведення досудового розслідування співробітники поліції встановили, що злочин скоїв раніше судимий 29-річний житель Рівненської області. Викрадений транспортний засіб вилучили.
Триває слідство. за незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди, підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
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Про інцидент повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.
У рамках проведення досудового розслідування співробітники поліції встановили, що злочин скоїв раніше судимий 29-річний житель Рівненської області. Викрадений транспортний засіб вилучили.
Триває слідство. за незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди, підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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