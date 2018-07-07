У Луцькому районі в чоловіка із автозаправки вкрали дорогий квадроцикл





Про інцидент



За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.



У рамках проведення досудового розслідування співробітники поліції встановили, що злочин скоїв раніше судимий 29-річний житель Рівненської області. Викрадений транспортний засіб вилучили.



Триває слідство. за незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди, підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер ввечері, 4 червня, до поліції із заявою звернувся 21-річний житель Луцького району. Чоловік розповів, що у нього викрали квадроцикл Force 700, вартістю понад 150 тисяч гривень, який знаходився на автозаправці у селі Великий Омеляник.Про інцидент повідомляє сектор комунікації поліції Волині.За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.У рамках проведення досудового розслідування співробітники поліції встановили, що злочин скоїв раніше судимий 29-річний житель Рівненської області. Викрадений транспортний засіб вилучили.Триває слідство. за незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди, підозрюваному загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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