Дощі, грози та град: у західних областях прогнозують погіршення погоди

Завтра, 10 червня, в Україні вдень очікується +28+33 градуси, місцями до +35 градусів, без опадів переважно. Однак на Заході України прогнозують погіршення погодних умов.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикУ західних областях завтра - нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом. На Заході очікується свіжіша погода, +23+28 градусів.У Києві у середу буде сухо та спекотно, +30+32 градуси.За попередніми прогнозами, послаблення спеки передбачається 14-15 червня."Так що, поки - панамки, вода, тінь, менше синтетики, більше льону та бавовни, контролюйте артеріальний тиск", - написала синоптик.