Дощі, грози та град: у західних областях прогнозують погіршення погоди
Сьогодні, 14:36
Завтра, 10 червня, в Україні вдень очікується +28+33 градуси, місцями до +35 градусів, без опадів переважно. Однак на Заході України прогнозують погіршення погодних умов.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
У західних областях завтра - нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом. На Заході очікується свіжіша погода, +23+28 градусів.
У Києві у середу буде сухо та спекотно, +30+32 градуси.
За попередніми прогнозами, послаблення спеки передбачається 14-15 червня.
"Так що, поки - панамки, вода, тінь, менше синтетики, більше льону та бавовни, контролюйте артеріальний тиск", - написала синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
У західних областях завтра - нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом. На Заході очікується свіжіша погода, +23+28 градусів.
У Києві у середу буде сухо та спекотно, +30+32 градуси.
За попередніми прогнозами, послаблення спеки передбачається 14-15 червня.
"Так що, поки - панамки, вода, тінь, менше синтетики, більше льону та бавовни, контролюйте артеріальний тиск", - написала синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Хотів купити телефон: на Волині хлопця «розвели» на OLX
Сьогодні, 15:00
Дощі, грози та град: у західних областях прогнозують погіршення погоди
Сьогодні, 14:36
Догляд за шкірою: 4 головні поради від дерматологів*
Сьогодні, 14:31
Волинянин змайстрував трактор із двигуном від Mercedes
Сьогодні, 14:20