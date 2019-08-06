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Дощі, грози та град: у західних областях прогнозують погіршення погоди

Дощі, грози та град: у західних областях прогнозують погіршення погоди
Завтра, 10 червня, в Україні вдень очікується +28+33 градуси, місцями до +35 градусів, без опадів переважно. Однак на Заході України прогнозують погіршення погодних умов.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

У західних областях завтра - нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом. На Заході очікується свіжіша погода, +23+28 градусів.

У Києві у середу буде сухо та спекотно, +30+32 градуси.

За попередніми прогнозами, послаблення спеки передбачається 14-15 червня.

"Так що, поки - панамки, вода, тінь, менше синтетики, більше льону та бавовни, контролюйте артеріальний тиск", - написала синоптик.

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Теги: Західна Україна, погода, грози
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