Розповіли про ситуацію зі спалахом коронавірусу у Ковелі

У Ковелі залишається напружена епідеміологічна ситуація через випадки коронавірусу. Коронавірус виявили у працівників газотранспортної компанії та «ПриватБанку».Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що коронавірус діагностували у працівника ТОВ "Оператор ГТС України". Отримали ще 11 підозр на хворобу.Окрім того, у двох працівників центрального відділення «ПриватБанку» виявили COVID-19.Триває спалах у Ковельському МТМО. Усього там захворіли 36 осіб (34 медпрацівника, 2 працівника адміністрації). 6 медиків одужали.