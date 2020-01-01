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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Розповіли про ситуацію зі спалахом коронавірусу у Ковелі

Розповіли про ситуацію зі спалахом коронавірусу у Ковелі
У Ковелі залишається напружена епідеміологічна ситуація через випадки коронавірусу. Коронавірус виявили у працівників газотранспортної компанії та «ПриватБанку».

Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що коронавірус діагностували у працівника ТОВ "Оператор ГТС України". Отримали ще 11 підозр на хворобу.

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Окрім того, у двох працівників центрального відділення «ПриватБанку» виявили COVID-19.

Триває спалах у Ковельському МТМО. Усього там захворіли 36 осіб (34 медпрацівника, 2 працівника адміністрації). 6 медиків одужали.

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Теги: Ковель, спалах коронавірусу
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