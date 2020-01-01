Розповіли про ситуацію зі спалахом коронавірусу у Ковелі
Сьогодні, 18:28
У Ковелі залишається напружена епідеміологічна ситуація через випадки коронавірусу. Коронавірус виявили у працівників газотранспортної компанії та «ПриватБанку».
Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що коронавірус діагностували у працівника ТОВ "Оператор ГТС України". Отримали ще 11 підозр на хворобу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ситуація критична, – ОДА про коронавірус у Ковелі
Окрім того, у двох працівників центрального відділення «ПриватБанку» виявили COVID-19.
Триває спалах у Ковельському МТМО. Усього там захворіли 36 осіб (34 медпрацівника, 2 працівника адміністрації). 6 медиків одужали.
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Про це йшлося у вівторок, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що коронавірус діагностували у працівника ТОВ "Оператор ГТС України". Отримали ще 11 підозр на хворобу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ситуація критична, – ОДА про коронавірус у Ковелі
Окрім того, у двох працівників центрального відділення «ПриватБанку» виявили COVID-19.
Триває спалах у Ковельському МТМО. Усього там захворіли 36 осіб (34 медпрацівника, 2 працівника адміністрації). 6 медиків одужали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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