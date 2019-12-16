На Горохівщині викрили «домушника» зі стажем





Про це



Усі крадіжки поєднанні з проникненням у житло. Частину викраденого майна поліцейські вилучили.



Зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.



Сектор комунікації поліції Волинської області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Горохівського відділу поліції викрили раніше судимого жителя Львівської області у вчиненні ряду крадіжок із будинків жителів району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Усі крадіжки поєднанні з проникненням у житло. Частину викраденого майна поліцейські вилучили.Зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.Сектор комунікації поліції Волинської області.

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