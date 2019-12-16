На Горохівщині викрили «домушника» зі стажем
Сьогодні, 19:40
Співробітники Горохівського відділу поліції викрили раніше судимого жителя Львівської області у вчиненні ряду крадіжок із будинків жителів району.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Усі крадіжки поєднанні з проникненням у житло. Частину викраденого майна поліцейські вилучили.
Зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.
Сектор комунікації поліції Волинської області.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Усі крадіжки поєднанні з проникненням у житло. Частину викраденого майна поліцейські вилучили.
Зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.
Сектор комунікації поліції Волинської області.
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