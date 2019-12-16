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На Горохівщині викрили «домушника» зі стажем

На Горохівщині викрили «домушника» зі стажем
Співробітники Горохівського відділу поліції викрили раніше судимого жителя Львівської області у вчиненні ряду крадіжок із будинків жителів району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Усі крадіжки поєднанні з проникненням у житло. Частину викраденого майна поліцейські вилучили.

Зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Волинської області.


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Теги: Горохівщина, крадіжки, злодій
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