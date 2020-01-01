«П'яна» сварка: у Ківерцівському районі чоловік підрізав товариша по чарці
Сьогодні, 13:58
В будинку за місцем проживання під час п’яної сварки 36-річний житель Ківерцівського району вдарив ножем свого товариша, 31-річного жителя сусіднього села.
Інцидент трапився у неділю, 7 червня, повідомляє сектор комунікації Волині.
Постраждалого доправили до лікарні. Правопорушника затримали.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.
Головне фото - ілюстративне.
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Інцидент трапився у неділю, 7 червня, повідомляє сектор комунікації Волині.
Постраждалого доправили до лікарні. Правопорушника затримали.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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