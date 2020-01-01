«П'яна» сварка: у Ківерцівському районі чоловік підрізав товариша по чарці





Інцидент трапився у неділю, 7 червня,



Постраждалого доправили до лікарні. Правопорушника затримали.



За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.



Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В будинку за місцем проживання під час п’яної сварки 36-річний житель Ківерцівського району вдарив ножем свого товариша, 31-річного жителя сусіднього села.Інцидент трапився у неділю, 7 червня, повідомляє сектор комунікації Волині.Постраждалого доправили до лікарні. Правопорушника затримали.За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

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