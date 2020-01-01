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«П'яна» сварка: у Ківерцівському районі чоловік підрізав товариша по чарці

«П'яна» сварка: у Ківерцівському районі чоловік підрізав товариша по чарці
В будинку за місцем проживання під час п’яної сварки 36-річний житель Ківерцівського району вдарив ножем свого товариша, 31-річного жителя сусіднього села.

Інцидент трапився у неділю, 7 червня, повідомляє сектор комунікації Волині.

Постраждалого доправили до лікарні. Правопорушника затримали.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ківерцівський район, п'яна сварка
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