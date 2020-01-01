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Хотів купити телефон: на Волині хлопця «розвели» на OLX

Хотів купити телефон: на Волині хлопця «розвели» на OLX
8-го червня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся житель міста із заявою про шахрайство. Він хотів купити мобільний телефон через мережу Інтернет, проте, лишився без заощаджень.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

8-го червня близько 12:00 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону на сайті “OLX” шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника.

27-річного жителя міста ошукали на загальну суму 8000 гривень.

Триває перевірка.

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Теги: ВОлинь, шахраї, Володимир
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