Хотів купити телефон: на Волині хлопця «розвели» на OLX





Про це



8-го червня близько 12:00 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону на сайті “OLX” шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника.



27-річного жителя міста ошукали на загальну суму 8000 гривень.



Триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го червня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся житель міста із заявою про шахрайство. Він хотів купити мобільний телефон через мережу Інтернет, проте, лишився без заощаджень.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.8-го червня близько 12:00 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону на сайті “OLX” шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника.27-річного жителя міста ошукали на загальну суму 8000 гривень.Триває перевірка.

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