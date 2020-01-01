Хотів купити телефон: на Волині хлопця «розвели» на OLX
Сьогодні, 15:00
8-го червня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся житель міста із заявою про шахрайство. Він хотів купити мобільний телефон через мережу Інтернет, проте, лишився без заощаджень.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
8-го червня близько 12:00 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону на сайті “OLX” шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника.
27-річного жителя міста ошукали на загальну суму 8000 гривень.
Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
8-го червня близько 12:00 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону на сайті “OLX” шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника.
27-річного жителя міста ошукали на загальну суму 8000 гривень.
Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Хотів купити телефон: на Волині хлопця «розвели» на OLX
Сьогодні, 15:00
Догляд за шкірою: 4 головні поради від дерматологів*
Сьогодні, 14:31
Волинянин змайстрував трактор із двигуном від Mercedes
Сьогодні, 14:20