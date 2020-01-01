У Луцьку відбудеться загальноміська екологічна толока. ЛОКАЦІЇ





Про це



Усіх небайдужих запрошують долучитися до акції, яка розпочнеться о 11-й годині. Обіцяють, рукавиці, сміттєві пакети та все необхідне буде на місці толоки. Деталі щодо локацій та інша інформація за тел. 77 79 25.



Перелік ділянок:



1 ділянка: від мосту в напрямку с. Рованці до стадіону "Піонер" (збір поруч з будинком по вул.Глушець, 40).



2 ділянка: від стадіону "Піонер" до ділянки навпроти Господарського суду Волинської області (збір біля входу на стадіон "Піонер").



3 ділянка: від ділянки навпроти Господарського суду Волинської області до спортивних майданчиків поруч з ДЮСШ № 3 (збір біля Господарського суду Волинської області).



4 ділянка: від центрального пляжу до вул. Драгоманова (збір біля ДЮСШ №3).



5 ділянка: між мостами на вул. Ковельській та вул. Шевченка (збір біля приміщення інституту мистецтв, вул.Ковельська,15).



6 ділянка: відкіс дороги вздовж вул. Набережної в напрямку до р. Стир (збір біля школи №3).



7 ділянка: міст через р. Стир по вул. Шевченка (збір біля піцерії №5 "Фелічіта" на вул. Набережній).



8 ділянка: вул. Гірна, оглядовий майданчик, схили заплави р. Стир (збір на оглядовому майданчику).



9 ділянка: с. Прилуцьке, маєток Габрієли Запольської.



10 ділянка: Теремнівські ставки (збір біля будинку культури м-ну Теремно).



11 ділянка: сквер біля храму Всіх Святих Землі Волинської

(збір біля зупинки "Храм всіх святих Землі Волинської" на пр. Соборності).



12 ділянка: р. Жидувка, збір поруч з входом в парк "Дубовий гай" на бул. Дружби народів.



13 ділянка: вул.Залізнична, альтернативний інтеграційний простір "Гармидер ангар-stage", залізнична станція "Луцьк" (збір на вул.Залічничній, 9).



14 ділянка: р. Стир вздовж вул. Набережної навпроти вул. Офіцерської (збір на перетині вул.Яровиця та вул. Набережної).



15 ділянка: парк 900-річчя м. Луцька (збір на мосту через р. Сапалаївка на пр. Відродження).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 червня у Луцьку проводиться загальноміська акція "Чистоліто 2020", в межах якої відбудуться толоки на 15 нижчевказаних локаціях.Про це йдеться на сайті міської ради Луцька.Усіх небайдужих запрошують долучитися до акції, яка розпочнеться о 11-й годині. Обіцяють, рукавиці, сміттєві пакети та все необхідне буде на місці толоки. Деталі щодо локацій та інша інформація за тел. 77 79 25.Перелік ділянок:1 ділянка: від мосту в напрямку с. Рованці до стадіону "Піонер" (збір поруч з будинком по вул.Глушець, 40).2 ділянка: від стадіону "Піонер" до ділянки навпроти Господарського суду Волинської області (збір біля входу на стадіон "Піонер").3 ділянка: від ділянки навпроти Господарського суду Волинської області до спортивних майданчиків поруч з ДЮСШ № 3 (збір біля Господарського суду Волинської області).4 ділянка: від центрального пляжу до вул. Драгоманова (збір біля ДЮСШ №3).5 ділянка: між мостами на вул. Ковельській та вул. Шевченка (збір біля приміщення інституту мистецтв, вул.Ковельська,15).6 ділянка: відкіс дороги вздовж вул. Набережної в напрямку до р. Стир (збір біля школи №3).7 ділянка: міст через р. Стир по вул. Шевченка (збір біля піцерії №5 "Фелічіта" на вул. Набережній).8 ділянка: вул. Гірна, оглядовий майданчик, схили заплави р. Стир (збір на оглядовому майданчику).9 ділянка: с. Прилуцьке, маєток Габрієли Запольської.10 ділянка: Теремнівські ставки (збір біля будинку культури м-ну Теремно).11 ділянка: сквер біля храму Всіх Святих Землі Волинської(збір біля зупинки "Храм всіх святих Землі Волинської" на пр. Соборності).12 ділянка: р. Жидувка, збір поруч з входом в парк "Дубовий гай" на бул. Дружби народів.13 ділянка: вул.Залізнична, альтернативний інтеграційний простір "Гармидер ангар-stage", залізнична станція "Луцьк" (збір на вул.Залічничній, 9).14 ділянка: р. Стир вздовж вул. Набережної навпроти вул. Офіцерської (збір на перетині вул.Яровиця та вул. Набережної).15 ділянка: парк 900-річчя м. Луцька (збір на мосту через р. Сапалаївка на пр. Відродження).

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