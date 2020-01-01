У Луцьку відбудеться загальноміська екологічна толока. ЛОКАЦІЇ
Сьогодні, 19:15
13 червня у Луцьку проводиться загальноміська акція "Чистоліто 2020", в межах якої відбудуться толоки на 15 нижчевказаних локаціях.
Про це йдеться на сайті міської ради Луцька.
Усіх небайдужих запрошують долучитися до акції, яка розпочнеться о 11-й годині. Обіцяють, рукавиці, сміттєві пакети та все необхідне буде на місці толоки. Деталі щодо локацій та інша інформація за тел. 77 79 25.
Перелік ділянок:
1 ділянка: від мосту в напрямку с. Рованці до стадіону "Піонер" (збір поруч з будинком по вул.Глушець, 40).
2 ділянка: від стадіону "Піонер" до ділянки навпроти Господарського суду Волинської області (збір біля входу на стадіон "Піонер").
3 ділянка: від ділянки навпроти Господарського суду Волинської області до спортивних майданчиків поруч з ДЮСШ № 3 (збір біля Господарського суду Волинської області).
4 ділянка: від центрального пляжу до вул. Драгоманова (збір біля ДЮСШ №3).
5 ділянка: між мостами на вул. Ковельській та вул. Шевченка (збір біля приміщення інституту мистецтв, вул.Ковельська,15).
6 ділянка: відкіс дороги вздовж вул. Набережної в напрямку до р. Стир (збір біля школи №3).
7 ділянка: міст через р. Стир по вул. Шевченка (збір біля піцерії №5 "Фелічіта" на вул. Набережній).
8 ділянка: вул. Гірна, оглядовий майданчик, схили заплави р. Стир (збір на оглядовому майданчику).
9 ділянка: с. Прилуцьке, маєток Габрієли Запольської.
10 ділянка: Теремнівські ставки (збір біля будинку культури м-ну Теремно).
11 ділянка: сквер біля храму Всіх Святих Землі Волинської
(збір біля зупинки "Храм всіх святих Землі Волинської" на пр. Соборності).
12 ділянка: р. Жидувка, збір поруч з входом в парк "Дубовий гай" на бул. Дружби народів.
13 ділянка: вул.Залізнична, альтернативний інтеграційний простір "Гармидер ангар-stage", залізнична станція "Луцьк" (збір на вул.Залічничній, 9).
14 ділянка: р. Стир вздовж вул. Набережної навпроти вул. Офіцерської (збір на перетині вул.Яровиця та вул. Набережної).
15 ділянка: парк 900-річчя м. Луцька (збір на мосту через р. Сапалаївка на пр. Відродження).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті міської ради Луцька.
Усіх небайдужих запрошують долучитися до акції, яка розпочнеться о 11-й годині. Обіцяють, рукавиці, сміттєві пакети та все необхідне буде на місці толоки. Деталі щодо локацій та інша інформація за тел. 77 79 25.
Перелік ділянок:
1 ділянка: від мосту в напрямку с. Рованці до стадіону "Піонер" (збір поруч з будинком по вул.Глушець, 40).
2 ділянка: від стадіону "Піонер" до ділянки навпроти Господарського суду Волинської області (збір біля входу на стадіон "Піонер").
3 ділянка: від ділянки навпроти Господарського суду Волинської області до спортивних майданчиків поруч з ДЮСШ № 3 (збір біля Господарського суду Волинської області).
4 ділянка: від центрального пляжу до вул. Драгоманова (збір біля ДЮСШ №3).
5 ділянка: між мостами на вул. Ковельській та вул. Шевченка (збір біля приміщення інституту мистецтв, вул.Ковельська,15).
6 ділянка: відкіс дороги вздовж вул. Набережної в напрямку до р. Стир (збір біля школи №3).
7 ділянка: міст через р. Стир по вул. Шевченка (збір біля піцерії №5 "Фелічіта" на вул. Набережній).
8 ділянка: вул. Гірна, оглядовий майданчик, схили заплави р. Стир (збір на оглядовому майданчику).
9 ділянка: с. Прилуцьке, маєток Габрієли Запольської.
10 ділянка: Теремнівські ставки (збір біля будинку культури м-ну Теремно).
11 ділянка: сквер біля храму Всіх Святих Землі Волинської
(збір біля зупинки "Храм всіх святих Землі Волинської" на пр. Соборності).
12 ділянка: р. Жидувка, збір поруч з входом в парк "Дубовий гай" на бул. Дружби народів.
13 ділянка: вул.Залізнична, альтернативний інтеграційний простір "Гармидер ангар-stage", залізнична станція "Луцьк" (збір на вул.Залічничній, 9).
14 ділянка: р. Стир вздовж вул. Набережної навпроти вул. Офіцерської (збір на перетині вул.Яровиця та вул. Набережної).
15 ділянка: парк 900-річчя м. Луцька (збір на мосту через р. Сапалаївка на пр. Відродження).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Горохівщині викрили «домушника» зі стажем
Сьогодні, 19:40
У Луцьку відбудеться загальноміська екологічна толока. ЛОКАЦІЇ
Сьогодні, 19:15
Де на Волині не буде світла 10 червня
Сьогодні, 19:00