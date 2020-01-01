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У Луцьку відбудеться загальноміська екологічна толока. ЛОКАЦІЇ

У Луцьку відбудеться загальноміська екологічна толока. ЛОКАЦІЇ
13 червня у Луцьку проводиться загальноміська акція "Чистоліто 2020", в межах якої відбудуться толоки на 15 нижчевказаних локаціях.

Про це йдеться на сайті міської ради Луцька.

Усіх небайдужих запрошують долучитися до акції, яка розпочнеться о 11-й годині. Обіцяють, рукавиці, сміттєві пакети та все необхідне буде на місці толоки. Деталі щодо локацій та інша інформація за тел. 77 79 25.

Перелік ділянок:

1 ділянка: від мосту в напрямку с. Рованці до стадіону "Піонер" (збір поруч з будинком по вул.Глушець, 40).

2 ділянка: від стадіону "Піонер" до ділянки навпроти Господарського суду Волинської області (збір біля входу на стадіон "Піонер").

3 ділянка: від ділянки навпроти Господарського суду Волинської області до спортивних майданчиків поруч з ДЮСШ № 3 (збір біля Господарського суду Волинської області).

4 ділянка: від центрального пляжу до вул. Драгоманова (збір біля ДЮСШ №3).

5 ділянка: між мостами на вул. Ковельській та вул. Шевченка (збір біля приміщення інституту мистецтв, вул.Ковельська,15).

6 ділянка: відкіс дороги вздовж вул. Набережної в напрямку до р. Стир (збір біля школи №3).

7 ділянка: міст через р. Стир по вул. Шевченка (збір біля піцерії №5 "Фелічіта" на вул. Набережній).

8 ділянка: вул. Гірна, оглядовий майданчик, схили заплави р. Стир (збір на оглядовому майданчику).

9 ділянка: с. Прилуцьке, маєток Габрієли Запольської.

10 ділянка: Теремнівські ставки (збір біля будинку культури м-ну Теремно).

11 ділянка: сквер біля храму Всіх Святих Землі Волинської
(збір біля зупинки "Храм всіх святих Землі Волинської" на пр. Соборності).

12 ділянка: р. Жидувка, збір поруч з входом в парк "Дубовий гай" на бул. Дружби народів.

13 ділянка: вул.Залізнична, альтернативний інтеграційний простір "Гармидер ангар-stage", залізнична станція "Луцьк" (збір на вул.Залічничній, 9).

14 ділянка: р. Стир вздовж вул. Набережної навпроти вул. Офіцерської (збір на перетині вул.Яровиця та вул. Набережної).

15 ділянка: парк 900-річчя м. Луцька (збір на мосту через р. Сапалаївка на пр. Відродження).


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Теги: Луцьк, екологічна толока
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