З подарунками і квітами: з перинатального центру виписали лучанку, яка народила трійню. ФОТО
Сьогодні, 15:48
Лучанку, яка першою народила трійню у Волинському обласному перинатальному центрі, виписали з медзакладу додому.
Сьогодні, 9 червня, зустрічати новоспечених батьків завітали радник міського голови Ігор Поліщук, заступник міського голови Ірина Чебелюк, начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан та директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, - йдеться на сайті Луцькради.
Нагадаємо, 14 травня у стінах перинатального центру у Луцьку народилася перша трійня. Вага малюків склала 1900, 1590, 1970 грамів.
Посадовці привітали батьків із подарунками та видали сертифікат на 30 000 гривень.
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Сьогодні, 9 червня, зустрічати новоспечених батьків завітали радник міського голови Ігор Поліщук, заступник міського голови Ірина Чебелюк, начальник управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан та директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, - йдеться на сайті Луцькради.
Нагадаємо, 14 травня у стінах перинатального центру у Луцьку народилася перша трійня. Вага малюків склала 1900, 1590, 1970 грамів.
Посадовці привітали батьків із подарунками та видали сертифікат на 30 000 гривень.
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