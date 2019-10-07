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Мешканці волинського міста на один день залишаться без води

Мешканці волинського міста на один день залишаться без води
У Рожищі 10 червня не буде води через планові ремонтні роботи на мережі.

Відтак, воду відключать з 9:00 год до 17:00 години, повідомляють на сайті Рожищенської міськради.

Зокрема, за цей час планують встановити на водозаборі лічильника після повірки та запірну арматуру біля будинків 18 та 67 на вулиці Незалежності.

Рожищанам рекомендують запастися водою. Після завершення необхідних робіт водопостачання відновлять.



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Теги: Рожище, вода, відлючення
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