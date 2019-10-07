Мешканці волинського міста на один день залишаться без води





Відтак, воду відключать з 9:00 год до 17:00 години,



Зокрема, за цей час планують встановити на водозаборі лічильника після повірки та запірну арматуру біля будинків 18 та 67 на вулиці Незалежності.



Рожищанам рекомендують запастися водою. Після завершення необхідних робіт водопостачання відновлять.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі 10 червня не буде води через планові ремонтні роботи на мережі.Відтак, воду відключать з 9:00 год до 17:00 години, повідомляють на сайті Рожищенської міськради.Зокрема, за цей час планують встановити на водозаборі лічильника після повірки та запірну арматуру біля будинків 18 та 67 на вулиці Незалежності.Рожищанам рекомендують запастися водою. Після завершення необхідних робіт водопостачання відновлять.

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