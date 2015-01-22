Відвідування не для всіх: у місті на Волині в дитсадках почали працювати чергові групи

Сьогодні, 9 червня, 33 дитини пішли у дитячі садочки Нововолинська й селища. Чергові групи створили у восьми дошкільних закладах.Про це йдеться на сайті мерії Нововолинська.Нагадаємо, рішення про функціонування чергових груп прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпек та надзвичайних ситуацій. Раніше передбачали уже з цього вівторка відкрити 22 чергові групи. Однак їх кількість скоротили, враховуючи рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НЗ, яким скасували деякі послаблення протиепідемічних заходів на території області через високий рівень захворюваності на коронавірус в окремих населених пунктах Волині.Наразі до відвідування дитячого дошкільного закладу допускають лише тих, в кого є гостра потреба і обоє батьків офіційно працюють.- До груп є ізольовані входи та виходи, щодня проводитиметься температурний скринінг персоналу та вихованців, – розповіла заступниця начальниці управління освіти