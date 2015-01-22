Відвідування не для всіх: у місті на Волині в дитсадках почали працювати чергові групи
Сьогодні, 16:20
Сьогодні, 9 червня, 33 дитини пішли у дитячі садочки Нововолинська й селища. Чергові групи створили у восьми дошкільних закладах.
Про це йдеться на сайті мерії Нововолинська.
Нагадаємо, рішення про функціонування чергових груп прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпек та надзвичайних ситуацій. Раніше передбачали уже з цього вівторка відкрити 22 чергові групи. Однак їх кількість скоротили, враховуючи рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НЗ, яким скасували деякі послаблення протиепідемічних заходів на території області через високий рівень захворюваності на коронавірус в окремих населених пунктах Волині.
Наразі до відвідування дитячого дошкільного закладу допускають лише тих, в кого є гостра потреба і обоє батьків офіційно працюють.
- До груп є ізольовані входи та виходи, щодня проводитиметься температурний скринінг персоналу та вихованців, – розповіла заступниця начальниці управління освіти Наталія Тарасенко.
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Про це йдеться на сайті мерії Нововолинська.
Нагадаємо, рішення про функціонування чергових груп прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпек та надзвичайних ситуацій. Раніше передбачали уже з цього вівторка відкрити 22 чергові групи. Однак їх кількість скоротили, враховуючи рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НЗ, яким скасували деякі послаблення протиепідемічних заходів на території області через високий рівень захворюваності на коронавірус в окремих населених пунктах Волині.
Наразі до відвідування дитячого дошкільного закладу допускають лише тих, в кого є гостра потреба і обоє батьків офіційно працюють.
- До груп є ізольовані входи та виходи, щодня проводитиметься температурний скринінг персоналу та вихованців, – розповіла заступниця начальниці управління освіти Наталія Тарасенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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