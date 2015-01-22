вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відвідування не для всіх: у місті на Волині в дитсадках почали працювати чергові групи

Відвідування не для всіх: у місті на Волині в дитсадках почали працювати чергові групи
Сьогодні, 9 червня, 33 дитини пішли у дитячі садочки Нововолинська й селища. Чергові групи створили у восьми дошкільних закладах.

Про це йдеться на сайті мерії Нововолинська.

Нагадаємо, рішення про функціонування чергових груп прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпек та надзвичайних ситуацій. Раніше передбачали уже з цього вівторка відкрити 22 чергові групи. Однак їх кількість скоротили, враховуючи рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НЗ, яким скасували деякі послаблення протиепідемічних заходів на території області через високий рівень захворюваності на коронавірус в окремих населених пунктах Волині.

Наразі до відвідування дитячого дошкільного закладу допускають лише тих, в кого є гостра потреба і обоє батьків офіційно працюють.

- До груп є ізольовані входи та виходи, щодня проводитиметься температурний скринінг персоналу та вихованців, – розповіла заступниця начальниці управління освіти Наталія Тарасенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитсадки, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк у травні втратив 40 мільйонів гривень через карантин
Сьогодні, 16:38
У Луцьку мешканці трьох вулиць сидітимуть без води
Сьогодні, 16:30
Відвідування не для всіх: у місті на Волині в дитсадках почали працювати чергові групи
Сьогодні, 16:20
На Волині обмежили рух вантажівок. ПЕРЕЛІК СТОЯНОК
Сьогодні, 16:10
Мешканці волинського міста на один день залишаться без води
Сьогодні, 16:07
Схожі новини
У дитсадках Нововолинська подорожчає харчування У дитсадках Нововолинська подорожчає харчування
22 січень, 2015, 13:32
У Нововолинську дитсадок віддали прокуратурі У Нововолинську дитсадок віддали прокуратурі
05 вересень, 2013, 10:58
У Нововолинську зіткнулися легковик та мопед. ФОТО У Нововолинську зіткнулися легковик та мопед. ФОТО
Сьогодні, 13:01
Добре плавав, ходив у басейн: на Волині втопився 14-річний хлопець Добре плавав, ходив у басейн: на Волині втопився 14-річний хлопець
08 червень, 20:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше в Україні: у Луцьку видадуть повну збірку творів Лесі Українки
Сьогодні, 05:04
 1
На Рівненщині посеред траси загорівся Range Rover. ФОТО
Сьогодні, 16:53
 0
Луцьк у травні втратив 40 мільйонів гривень через карантин
Сьогодні, 16:38
 0
У Луцьку мешканці трьох вулиць сидітимуть без води
Сьогодні, 16:30
 0
Відвідування не для всіх: у місті на Волині в дитсадках почали працювати чергові групи
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8