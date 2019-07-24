У Луцьку мешканці трьох вулиць сидітимуть без води
Сьогодні, 16:30
Через ремонті роботи на деяких вулицях Луцька не буде води.
Про це інформує КП «Луцькводоканал».
Так, 10 червня, буде тимчасово відсутнє водопостачання із 9:00 до 17:00 за такими адресами: вул. Мамсурова - будинки від №2 до №8, вул. Боженка – від №37 до №81, вул. Ковпака - від №1 до №11.
Причина ремонту – заміна аварійної ділянки водопровідної мережі.Тож лучанам нагадують про необхідність підготувати запаси води.
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Про це інформує КП «Луцькводоканал».
Так, 10 червня, буде тимчасово відсутнє водопостачання із 9:00 до 17:00 за такими адресами: вул. Мамсурова - будинки від №2 до №8, вул. Боженка – від №37 до №81, вул. Ковпака - від №1 до №11.
Причина ремонту – заміна аварійної ділянки водопровідної мережі.Тож лучанам нагадують про необхідність підготувати запаси води.
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