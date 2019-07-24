У Луцьку мешканці трьох вулиць сидітимуть без води





Про це інформує КП «Луцькводоканал».



Так, 10 червня, буде тимчасово відсутнє водопостачання із 9:00 до 17:00 за такими адресами: вул. Мамсурова - будинки від №2 до №8, вул. Боженка – від №37 до №81, вул. Ковпака - від №1 до №11.



Причина ремонту – заміна аварійної ділянки водопровідної мережі.Тож лучанам нагадують про необхідність підготувати запаси води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через ремонті роботи на деяких вулицях Луцька не буде води.Про це інформує КП «Луцькводоканал».Так, 10 червня, буде тимчасово відсутнє водопостачання із 9:00 до 17:00 за такими адресами: вул. Мамсурова - будинки від №2 до №8, вул. Боженка – від №37 до №81, вул. Ковпака - від №1 до №11.Причина ремонту – заміна аварійної ділянки водопровідної мережі.Тож лучанам нагадують про необхідність підготувати запаси води.

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