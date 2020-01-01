На Рівненщині посеред траси загорівся Range Rover. ФОТО
Сьогодні, 16:53
У Костопільському районі на Рівненщині згорів автомобіль.
Так, 9 червня о 12:50 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі поблизу села Рокитне , - ГУ ДСНС України у Рівненській області
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплений автомобіль марки Range Rover. На гасіння подали вогнегасні речовини.
Жертв та постраждалих не має.
Зазначають, що водій самостійно намагався ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасника, але безрезультатно. Вогнем знищив автомобіль. Причину пожежі та розмір збитків встановлюють.
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Так, 9 червня о 12:50 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі поблизу села Рокитне , - ГУ ДСНС України у Рівненській області
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплений автомобіль марки Range Rover. На гасіння подали вогнегасні речовини.
Жертв та постраждалих не має.
Зазначають, що водій самостійно намагався ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасника, але безрезультатно. Вогнем знищив автомобіль. Причину пожежі та розмір збитків встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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