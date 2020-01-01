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На Рівненщині посеред траси загорівся Range Rover. ФОТО

На Рівненщині посеред траси загорівся Range Rover. ФОТО
У Костопільському районі на Рівненщині згорів автомобіль.

Так, 9 червня о 12:50 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі поблизу села Рокитне , - ГУ ДСНС України у Рівненській області

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплений автомобіль марки Range Rover. На гасіння подали вогнегасні речовини.

Жертв та постраждалих не має.

Зазначають, що водій самостійно намагався ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасника, але безрезультатно. Вогнем знищив автомобіль. Причину пожежі та розмір збитків встановлюють.
На Рівненщині посеред траси загорівся Range Rover. ФОТО
На Рівненщині посеред траси загорівся Range Rover. ФОТО
На Рівненщині посеред траси загорівся Range Rover. ФОТО
На Рівненщині посеред траси загорівся Range Rover. ФОТО


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Теги: рух, авто, пожежа
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