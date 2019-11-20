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Волинського посадовця судитимуть за розтрату бюджетних коштів

Волинського посадовця судитимуть за розтрату бюджетних коштів
На Волині директора комунального підприємства судитимуть за розтрату коштів.

Слідство встановило, що посадовець у 2017 році розтратив бюджетні кошти в розмірі понад 300 тис. грн, передбачених на реконструкцію загальноосвітньої школи в селі Лаврів Луцького району, чим завдав збитків державі у великих розмірах, - інформує прокуратура Волинської області.

Достовірно знаючи, що суб’єкт господарювання вніс у акт виконаних робіт неправдиві відомості щодо вартості та об’ємів виконаних будівельних робіт, директор комунального підприємства особисто підписав його та завірив відтиском печатки.

Унаслідок незаконних дій директора КП приватному підприємству було безпідставно перераховано бюджетні кошти в сумі понад 300 тис. грн.

Невдовзі посадовець постане перед судом, який визначить йому міру покарання.

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Теги: кошти, бюджет, розтрата, директор, Волинь
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