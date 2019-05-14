Ставок на Волині, де у травні втопився 6-річний хлопчик, викопали незаконно





Про це інформує прокуратура Волині.



Нагадаємо,



Тепер же 66-річному волинянину повідомили про підозру у безгосподарському використанні земель, що спричинило їх виведення із сільськогосподарського обороту. Громадянин, користуючись земельною ділянкою на території селища Іваничі, без отримання спеціального дозволу викопав та облаштував на ній штучну водойму для розведення риби, змінивши таким чином цільове призначення землі.



Увечері 16 травня 2020 року у незаконно викопаному ставку втопився 6-річний хлопчик.



Власнику водойми повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 254 КК України. У разі доведення винуватості йому загрожує покарання до 2 років обмеження волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ставок у селищі Іваничі, де 16 травня втопився 6-річний хлопчик, викопали незаконно.Про це інформує прокуратура Волині.Нагадаємо, 6-річний хлопчик підійшов до ставка та, втративши рівновагу впав, у воду . Йому на допомогу прибіг товариш, але також впав у ставок. Останнього врятував чоловік, який бачив трагедію, він вийняв хлопчика з води. На жаль, іншу дитину дістати не вдалося, його вже не було на поверхні води.Тепер же 66-річному волинянину повідомили про підозру у безгосподарському використанні земель, що спричинило їх виведення із сільськогосподарського обороту. Громадянин, користуючись земельною ділянкою на території селища Іваничі, без отримання спеціального дозволу викопав та облаштував на ній штучну водойму для розведення риби, змінивши таким чином цільове призначення землі.Увечері 16 травня 2020 року у незаконно викопаному ставку втопився 6-річний хлопчик.Власнику водойми повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 254 КК України. У разі доведення винуватості йому загрожує покарання до 2 років обмеження волі.

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