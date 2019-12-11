Сімом багатодітним матерям з Волині вручили почесні відзнаки. ФОТО

Володимира Зеленського сімом багатодітним жінкам з Ківерцівського району 9 червня вручили ордени «Мати-героїня» і відповідні посвідчення.



Про це



Нагородження відбулося у приміщенні будинку культури селища Цумань. Почесні відзнаки та квіти жінкам вручили голова районної державної адміністрації Алла Гонтар та голова Цуманської ОТГ Анатолій Дорошук.



"Від імені голови обласної обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка, від себе, як голови районної державної адміністрації, висловлю Вам повагу та вдячність. Адже ростити таку кількість дітей, встигати працювати, поратись по господарству та турбуватися про сім'ю – направду героїчний вчинок.



Проходять роки і настає час, коли ми по-справжньому розуміємо, що значить для нас мама, яка чекає на тебе щодня, яка переживає за тебе і разом з тобою, бо ти завжди її дитина. Пам’ятайте – щасливі діти ростуть лише в дружній родині й під опікою щасливих батьків. Тож зичу усім довгих років життя, здоров’я і наснаги, терпіння, любові і добробуту, успіхів і щасливої долі вашим дітям, впевненості у завтрашньому дні», - зазначила Алла Гонтар.



За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку почесне звання «Мати-героїня» присвоїли:

- Ройко Любові Володимирівні, матері десяти дітей, жительці с.Башлики;

- Денисюк Тетяні Петрівні, матері дев’яти дітей, жительці смт Цумань;

- Кальковій Оксані Миколаївні, матері шести дітей, жительці смт Цумань;

- Лебедь Ользі Миколаївні, матері шести дітей, жительці смт Цумань;

- Федорчук Любові Сергіївні, матері шести дітей, жительці с.Карпилівка;

- Ліщук Наталії Василівні, матері п’яти дітей, жительці с.Башлики;

- Шульгач Людмилі Василівні, матері п’яти дітей, жительці смт Цумань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виконання Указу Президента Українисімом багатодітним жінкам з Ківерцівського району 9 червня вручили ордени «Мати-героїня» і відповідні посвідчення.Про це повідомляють у Ківерцівській РДА.Нагородження відбулося у приміщенні будинку культури селища Цумань. Почесні відзнаки та квіти жінкам вручили голова районної державної адміністраціїта голова Цуманської ОТГ"Від імені голови обласної обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка, від себе, як голови районної державної адміністрації, висловлю Вам повагу та вдячність. Адже ростити таку кількість дітей, встигати працювати, поратись по господарству та турбуватися про сім'ю – направду героїчний вчинок.Проходять роки і настає час, коли ми по-справжньому розуміємо, що значить для нас мама, яка чекає на тебе щодня, яка переживає за тебе і разом з тобою, бо ти завжди її дитина. Пам’ятайте – щасливі діти ростуть лише в дружній родині й під опікою щасливих батьків. Тож зичу усім довгих років життя, здоров’я і наснаги, терпіння, любові і добробуту, успіхів і щасливої долі вашим дітям, впевненості у завтрашньому дні», - зазначила Алла Гонтар.За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку почесне звання «Мати-героїня» присвоїли:, матері десяти дітей, жительці с.Башлики;, матері дев’яти дітей, жительці смт Цумань;, матері шести дітей, жительці смт Цумань;, матері шести дітей, жительці смт Цумань;, матері шести дітей, жительці с.Карпилівка;, матері п’яти дітей, жительці с.Башлики;, матері п’яти дітей, жительці смт Цумань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію