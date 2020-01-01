На Волині взяли під варту наркоторговця
Сьогодні, 20:42
Мешканцю села Переспа Рожищенського району повідомили про підозру у неодноразовому незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Так, упродовж квітня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту 32-річним чоловіком громадянам канабісу.
У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.
За наполегливої позиції прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Так, упродовж квітня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту 32-річним чоловіком громадянам канабісу.
У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.
За наполегливої позиції прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Головне фото - ілюстративне.
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