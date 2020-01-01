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На Волині взяли під варту наркоторговця

На Волині взяли під варту наркоторговця
Мешканцю села Переспа Рожищенського району повідомили про підозру у неодноразовому незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Так, упродовж квітня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту 32-річним чоловіком громадянам канабісу.

У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.

За наполегливої позиції прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, наркотики, запобіжний захід
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