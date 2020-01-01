На Волині взяли під варту наркоторговця





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Так, упродовж квітня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту 32-річним чоловіком громадянам канабісу.



У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.



За наполегливої позиції прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканцю села Переспа Рожищенського району повідомили про підозру у неодноразовому незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Так, упродовж квітня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту 32-річним чоловіком громадянам канабісу.У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.За наполегливої позиції прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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