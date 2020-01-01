вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Через спалах коронавірусу у двох районах на Волині встановлять карантинні пости

Через спалах коронавірусу у двох районах на Волині встановлять карантинні пости
У Ратнівському та Ківерцівському районах через несприятливу епідеміологічну ситуацію із коронавірусом облаштують карантинні пости.

Таке рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулося під керівництвом голови ОДА Юрія Погуляйка сьогодні, 9 червня, інформує пресслужба Волинської ОДА.

На в’їздах та виїздах з села Річиця Ратнівського району, міста Ківерці та селища Олика Ківерцівського району діятимуть карантинні пости. Окрім того, з 10 червня скасували перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому).

Нагадаємо, наступний етап карантинних послаблень з 10 червня у Волинській області не відбудеться через зростання кількості хворих на коронавірус.

Як відзначила заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак, ситуація в області за кілька днів погіршилася вдвічі у порівнянні з періодом карантину, тому послаблювати карантин на Волині не будуть.

Зокрема, збільшилась кількість та географія нових вогнищ. Нові осередки спалахів виявлені в Турійському, Ратнівському, Камінь-Каширському та Луцькому районах. Хоча минулого тижня найбільше випадків реєструвалося у Ковельському та Володимир-Волинському районах.

Так, в Ківерцівському районі інцидентність становить 44 (норма на більше 12 на 100 тис. населення), в Луцькому – 26, в Камінь-Каширському – 25,1, у Володимир-Волинському – 22,29, в Турійському – 19,3, Ратнівському – 17,37, в м. Ковель – 17,37 та м.Луцьку – майже 19. Загалом у Волинській області інцидентність на сьогодні становить 16,48.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, карантинні пости, спалах коронавірусу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Розповіли про ситуацію зі спалахом коронавірусу у Ковелі
Сьогодні, 18:28
На Волині зростає відсоток завантаженості лікарень хворими на коронавірус
Сьогодні, 18:04
У місті та районі Волині – 27 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 15:47
На Волині у вагітної діагностували коронавірус
Сьогодні, 14:02
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 10 червня
Сьогодні, 20:00
На Горохівщині викрили «домушника» зі стажем
Сьогодні, 19:40
Через спалах коронавірусу у двох районах на Волині встановлять карантинні пости
Сьогодні, 19:33
У Луцьку відбудеться загальноміська екологічна толока. ЛОКАЦІЇ
Сьогодні, 19:15
Де на Волині не буде світла 10 червня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Поки діяли карантинні пости, ситуація з коронавірусом була кращою, – Щербак Поки діяли карантинні пости, ситуація з коронавірусом була кращою, – Щербак
25 травень, 16:39
На Волині облаштовують карантинні пости. ЯКІ ЇХНІ ФУНКЦІЇ На Волині облаштовують карантинні пости. ЯКІ ЇХНІ ФУНКЦІЇ
26 березень, 14:10
Де на Волині не буде світла 10 червня Де на Волині не буде світла 10 червня
Сьогодні, 19:00
Сімом багатодітним матерям з Волині вручили почесні відзнаки. ФОТО Сімом багатодітним матерям з Волині вручили почесні відзнаки. ФОТО
Сьогодні, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше в Україні: у Луцьку видадуть повну збірку творів Лесі Українки
Сьогодні, 05:04
 1
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 10 червня
Сьогодні, 20:00
 0
На Горохівщині викрили «домушника» зі стажем
Сьогодні, 19:40
 0
Через спалах коронавірусу у двох районах на Волині встановлять карантинні пости
Сьогодні, 19:33
 0
У Луцьку відбудеться загальноміська екологічна толока. ЛОКАЦІЇ
Сьогодні, 19:15
 0
Медіа
відео
1/8