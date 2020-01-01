Через спалах коронавірусу у двох районах на Волині встановлять карантинні пости





Таке рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулося під керівництвом голови ОДА Юрія Погуляйка сьогодні, 9 червня,



На в’їздах та виїздах з села Річиця Ратнівського району, міста Ківерці та селища Олика Ківерцівського району діятимуть карантинні пости. Окрім того, з 10 червня скасували перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому).



Нагадаємо, наступний етап карантинних послаблень з 10 червня у Волинській області не відбудеться через зростання кількості хворих на коронавірус.



Як відзначила заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак, ситуація в області за кілька днів погіршилася вдвічі у порівнянні з періодом карантину, тому послаблювати карантин на Волині не будуть.



Зокрема, збільшилась кількість та географія нових вогнищ. Нові осередки спалахів виявлені в Турійському, Ратнівському, Камінь-Каширському та Луцькому районах. Хоча минулого тижня найбільше випадків реєструвалося у Ковельському та Володимир-Волинському районах.



Так, в Ківерцівському районі інцидентність становить 44 (норма на більше 12 на 100 тис. населення), в Луцькому – 26, в Камінь-Каширському – 25,1, у Володимир-Волинському – 22,29, в Турійському – 19,3, Ратнівському – 17,37, в м. Ковель – 17,37 та м.Луцьку – майже 19. Загалом у Волинській області інцидентність на сьогодні становить 16,48.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському та Ківерцівському районах через несприятливу епідеміологічну ситуацію із коронавірусом облаштують карантинні пости.Таке рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулося під керівництвом голови ОДА Юрія Погуляйка сьогодні, 9 червня, інформує пресслужба Волинської ОДА.На в’їздах та виїздах з села Річиця Ратнівського району, міста Ківерці та селища Олика Ківерцівського району діятимуть карантинні пости. Окрім того, з 10 червня скасували перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому).Нагадаємо, наступний етап карантинних послаблень зкількості хворих на коронавірус.Як відзначила заступниця голови облдержадміністрації, ситуація в області за кілька днів погіршилася вдвічі у порівнянні з періодом карантину, тому послаблювати карантин на Волині не будуть.Зокрема, збільшилась кількість та географія нових вогнищ. Нові осередки спалахів виявлені в Турійському, Ратнівському, Камінь-Каширському та Луцькому районах. Хоча минулого тижня найбільше випадків реєструвалося у Ковельському та Володимир-Волинському районах.Так, в Ківерцівському районі інцидентність становить 44 (норма на більше 12 на 100 тис. населення), в Луцькому – 26, в Камінь-Каширському – 25,1, у Володимир-Волинському – 22,29, в Турійському – 19,3, Ратнівському – 17,37, в м. Ковель – 17,37 та м.Луцьку – майже 19. Загалом у Волинській області інцидентність на сьогодні становить 16,48.

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