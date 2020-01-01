Луцький «Кораблик» шукає молодиків, які наїли на 850 гривень і втекли. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:32
У луцькому пивному клубі «Оболонь» двоє відвідувачів не розрахувалися за гостини: пішли геть, не заплативши 850 грн.
Адміністрація бару вирішила зробити шахраїв популярними, оприлюднивши у Фейсбуці їх фото і відео з камер спостереження, пише «Перший».
«Увага! Шахраї! Здавалося б – два молодих, порядних хлопці відпочивають у «Кораблику». Проте... Ці дві особи, поївши та випивши більш ніж на 850 грн., вирішили, що платити не потрібно... і втекли?» – пишуть на сторінці клубу.
«Давайте зробимо цих "хероїв" відомими. Нехай їхні друзі та знайомі зроблять висновки, з ким мають справу!» - заявили у закладі.
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Адміністрація бару вирішила зробити шахраїв популярними, оприлюднивши у Фейсбуці їх фото і відео з камер спостереження, пише «Перший».
«Увага! Шахраї! Здавалося б – два молодих, порядних хлопці відпочивають у «Кораблику». Проте... Ці дві особи, поївши та випивши більш ніж на 850 грн., вирішили, що платити не потрібно... і втекли?» – пишуть на сторінці клубу.
«Давайте зробимо цих "хероїв" відомими. Нехай їхні друзі та знайомі зроблять висновки, з ким мають справу!» - заявили у закладі.
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Коментарі 1
цих хлопців через мережу феесбук скоріше впізнають
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