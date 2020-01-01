У Луцьку поки не закриватимуть дитячі садки та спортзали





Про це заявив виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, повідомляють на сайті



"Як бачимо, ситуація невтішна. На жаль, більшість лучан зараз нехтують елементарними правилами санітарної безпеки. Карантин продовжується, і хвороба нікуди не зникла. Ризик зараження коронавірусом усе ще досить високий. І якщо на початку карантину усі віднеслися до цього серйозно, то зараз втримати ситуацію під контролем стає непросто. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації рекомендувала нам скасувати деякі послаблення карантину, зокрема закрити дитячі садочки, спортивні та фітнес-клуби. Ми щодня вивчаємо ситуацію, аналізуємо показник захворюваності. Якщо ситуація і надалі буде погіршуватись і кількість хворих не зменшуватиметься, ми повернемося до цього питання та приймемо відповідні рішення. Аби цього не сталося, кожен мешканець міста повинен дотримуватися карантинних вимог. У громадському транспорті, магазинах та інших закритих приміщеннях, ринках необхідно перебувати у масках та дотримуватися соціальної дистанції. Самодисципліна та елементарні правила гігієни допоможуть уникнути інфікування та посилення карантинних заходів”, - зазначив Григорій Пустовіт.



Працівники Національної поліції продовжують перевірку дотримання карантинних заходів у місті. Відстежують коло контактних осіб та тих, хто повинен перебувати на самоізоляції.



Інспектори муніципальної варти сьогодні обстежували кафе та ресторани, які відкрили для відвідувачів літні тераси та працюють в режимі доставки, а також магазини роздрібної торгівлі.



Силами управління ДСНС проводяться дезінфекційні заходи у багатоповерхівках міста, а також агітаційно-роз’яснювальна робота серед населення.



Громадський транспорт міста працює у штатному режимі. Сьогодні, 9 червня, на вулиці міста виїхали 165 одиниць транспорту: 32 тролейбуси та 133 маршрутні автобуси. Як зазначив начальник управління транспорту Володимир Степанов, щодня громадським транспортом користується в середньому 16 тисяч пільговиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Не зважаючи на те, що у Луцьку кожного дня реєструють нові випадки захворювання коронавірусом, дитсадки та фітнес-клуби поки не закриватимуть.Про це заявив виконувач повноважень міського голови, повідомляють на сайті Луцької міської ради "Як бачимо, ситуація невтішна. На жаль, більшість лучан зараз нехтують елементарними правилами санітарної безпеки. Карантин продовжується, і хвороба нікуди не зникла. Ризик зараження коронавірусом усе ще досить високий. І якщо на початку карантину усі віднеслися до цього серйозно, то зараз втримати ситуацію під контролем стає непросто. Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації рекомендувала нам скасувати деякі послаблення карантину, зокрема закрити дитячі садочки, спортивні та фітнес-клуби. Ми щодня вивчаємо ситуацію, аналізуємо показник захворюваності. Якщо ситуація і надалі буде погіршуватись і кількість хворих не зменшуватиметься, ми повернемося до цього питання та приймемо відповідні рішення. Аби цього не сталося, кожен мешканець міста повинен дотримуватися карантинних вимог. У громадському транспорті, магазинах та інших закритих приміщеннях, ринках необхідно перебувати у масках та дотримуватися соціальної дистанції. Самодисципліна та елементарні правила гігієни допоможуть уникнути інфікування та посилення карантинних заходів”, - зазначив Григорій Пустовіт.Працівники Національної поліції продовжують перевірку дотримання карантинних заходів у місті. Відстежують коло контактних осіб та тих, хто повинен перебувати на самоізоляції.Інспектори муніципальної варти сьогодні обстежували кафе та ресторани, які відкрили для відвідувачів літні тераси та працюють в режимі доставки, а також магазини роздрібної торгівлі.Силами управління ДСНС проводяться дезінфекційні заходи у багатоповерхівках міста, а також агітаційно-роз’яснювальна робота серед населення.Громадський транспорт міста працює у штатному режимі. Сьогодні, 9 червня, на вулиці міста виїхали 165 одиниць транспорту: 32 тролейбуси та 133 маршрутні автобуси. Як зазначив начальник управління транспорту Володимир Степанов, щодня громадським транспортом користується в середньому 16 тисяч пільговиків.

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