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У Ковелі підприємців запрошують долучитись до озеленення міста. ФОТО

У Ковелі підприємців запрошують долучитись до озеленення міста. ФОТО
Комунальники працюють над благоустроєм і озелененням міста.

Працівники КП «Добробут» висаджують розсаду на клумбах у центрі міста. Наразі повністю облаштовано квітники у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, інформує Ковельська міська рада.

Крім цього, комунальники встановили підвісні горщики з квітами на ліхтарях вздовж вулиці Незалежності та на центральній площі.

«Міська влада запрошує власників крамниць, офісів, підприємств та організацій теж облаштувати зелені зони поряд зі своїми будівлями та разом подбати, щоб Ковель був квітучим містом».

У Ковелі підприємців запрошують долучитись до озеленення міста. ФОТО
У Ковелі підприємців запрошують долучитись до озеленення міста. ФОТО

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Теги: Ковель, квіти
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