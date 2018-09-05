Неподалік сміттєзвалища на Волині невідомі масово вивозили землю самоскидом





Про це пише



Поліцією було відкрито кримінальне провадження № 12020030110000796 за ч. 1 ст. 239-1 КК України (Забруднення або псування земель), що карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Судом було накладено арешт на затриманий самоскид із завантаженим у кузов ґрунтом, як на речові докази.



Власник автотранспорту звернувся до суду і попросив зняти арешт.



«Ґрунт фактично не забирався, а перевозився з місця на місце автомобілем в межах земельної ділянки, на яку я оформляю документи. Метою було вирівнювання цієї земельної ділянки», – написав чоловік у клопотанні.



Мовляв, збереження арешту завдає йому щодня збитки, оскільки він використовує автомобіль для підприємницької діяльності.



Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк скасував арешт та зобов’язав поліцію негайно повернути власнику самоскид разом із ґрунтом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На лінію «102» від працівника Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу сміттєзвалища селища Люблинець Ковельського району, на території недіючої залізничної колії, невідомі особи з використанням екскаватора здійснюють «незаконне заволодіння ґрунтовим покривом», який вивозять самоскидом.Про це пише Ковель медіа Поліцією було відкрито кримінальне провадження № 12020030110000796 за ч. 1 ст. 239-1 КК України (Забруднення або псування земель), що карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Судом було накладено арешт на затриманий самоскид із завантаженим у кузов ґрунтом, як на речові докази.Власник автотранспорту звернувся до суду і попросив зняти арешт.«Ґрунт фактично не забирався, а перевозився з місця на місце автомобілем в межах земельної ділянки, на яку я оформляю документи. Метою було вирівнювання цієї земельної ділянки», – написав чоловік у клопотанні.Мовляв, збереження арешту завдає йому щодня збитки, оскільки він використовує автомобіль для підприємницької діяльності.Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судускасував арешт та зобов’язав поліцію негайно повернути власнику самоскид разом із ґрунтом.

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