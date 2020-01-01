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На Волині пенсіонер постав перед судом, бо вкрав у магазині їжу

На Волині пенсіонер постав перед судом, бо вкрав у магазині їжу
Пенсіонер із Нововолинська в грудні 2019 в «АТБ-маркеті» міста викрав із полиць шпроти в олії, палку ковбаси, шоколадки та упаковку закуски. Із неоплаченим товаром, на загальну суму 215 грн, його спіймав охоронець магазину.

Про це йдеться у вироку Нововолинський міський суд Волинської області від 1 червня, пише ІА "Конкурент".

У судовому засіданні обвинувачений чоловік повністю визнав себе винуватим та просив суворо не карати. До того ж повністю відшкодував завдану шкоду.

У результаті суд визнав волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.185 КК України (крадіжка) та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Також із чоловіка стягнути у дохід держави судові витрати за проведення судової-товарознавчої експертизи в розмірі 785 грн 05 коп.

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Теги: суд, їжа, супермаркет, крадіжка
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