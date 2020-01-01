На Волині пенсіонер постав перед судом, бо вкрав у магазині їжу
Сьогодні, 02:20
Пенсіонер із Нововолинська в грудні 2019 в «АТБ-маркеті» міста викрав із полиць шпроти в олії, палку ковбаси, шоколадки та упаковку закуски. Із неоплаченим товаром, на загальну суму 215 грн, його спіймав охоронець магазину.
Про це йдеться у вироку Нововолинський міський суд Волинської області від 1 червня, пише ІА "Конкурент".
У судовому засіданні обвинувачений чоловік повністю визнав себе винуватим та просив суворо не карати. До того ж повністю відшкодував завдану шкоду.
У результаті суд визнав волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.185 КК України (крадіжка) та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
Також із чоловіка стягнути у дохід держави судові витрати за проведення судової-товарознавчої експертизи в розмірі 785 грн 05 коп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у вироку Нововолинський міський суд Волинської області від 1 червня, пише ІА "Конкурент".
У судовому засіданні обвинувачений чоловік повністю визнав себе винуватим та просив суворо не карати. До того ж повністю відшкодував завдану шкоду.
У результаті суд визнав волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.185 КК України (крадіжка) та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
Також із чоловіка стягнути у дохід держави судові витрати за проведення судової-товарознавчої експертизи в розмірі 785 грн 05 коп.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Львівщині підліток випав з балкону гуртожитку
Сьогодні, 03:03
На Волині пенсіонер постав перед судом, бо вкрав у магазині їжу
Сьогодні, 02:20
На Донбасі підірвався автомобіль нацгвардійців – 10 травмованих
Сьогодні, 01:40
Як працюватимуть луцькі ринки за новими рекомендаціями МОЗ
Сьогодні, 00:32
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00