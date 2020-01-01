На Волині пенсіонер постав перед судом, бо вкрав у магазині їжу





Про це йдеться у вироку Нововолинський міський суд Волинської області від 1 червня, пише



У судовому засіданні обвинувачений чоловік повністю визнав себе винуватим та просив суворо не карати. До того ж повністю відшкодував завдану шкоду.



У результаті суд визнав волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.185 КК України (крадіжка) та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.



Також із чоловіка стягнути у дохід держави судові витрати за проведення судової-товарознавчої експертизи в розмірі 785 грн 05 коп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пенсіонер із Нововолинська в грудні 2019 в «АТБ-маркеті» міста викрав із полиць шпроти в олії, палку ковбаси, шоколадки та упаковку закуски. Із неоплаченим товаром, на загальну суму 215 грн, його спіймав охоронець магазину.Про це йдеться у вироку Нововолинський міський суд Волинської області від 1 червня, пише ІА "Конкурент" У судовому засіданні обвинувачений чоловік повністю визнав себе винуватим та просив суворо не карати. До того ж повністю відшкодував завдану шкоду.У результаті суд визнав волинянина винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.1 ст.185 КК України (крадіжка) та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.Також із чоловіка стягнути у дохід держави судові витрати за проведення судової-товарознавчої експертизи в розмірі 785 грн 05 коп.

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