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Потужний град на Волині – селяни рахують збитки. ВІДЕО

Потужний град на Волині – селяни рахують збитки. ВІДЕО
Селяни з Овлочина Турійського району підраховують збитки після негоди. Град, який випав надвечір 8 червня, знищив урожай, розповіла Суспільному місцева жителька села Олена Хільчук.

Нагадаємо, негода пройшлася селом 8 червня. В Овлочині – пів тисячі населення, каже голова села. Під час негоди постраждали обійстя на чотирьох вулицях. Це – майже половина населеного пункту.

Городини і фруктів цього року в селян не буде – град понищив усе, каже Олена Хільчук.

Злива розпочалася в п’ятій годині вечора. Усе тривало не більше десяти хвилин.

"На сьогоднішній день звернень від громадян не було, усі живі, страхові випадки на даний момент нам не відомі", - каже сільський голова Ігор Ткачук. Додає: за медичною допомогою ніхто з жителів не звертався.


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Теги: негода, Овлочин, град, урожай, городина, збитки
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