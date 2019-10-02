Потужний град на Волині – селяни рахують збитки. ВІДЕО

Олена Хільчук.



Нагадаємо, негода пройшлася селом 8 червня. В Овлочині – пів тисячі населення, каже голова села. Під час негоди постраждали обійстя на чотирьох вулицях. Це – майже половина населеного пункту.



Городини і фруктів цього року в селян не буде – град понищив усе, каже Олена Хільчук.



Злива розпочалася в п’ятій годині вечора. Усе тривало не більше десяти хвилин.



"На сьогоднішній день звернень від громадян не було, усі живі, страхові випадки на даний момент нам не відомі", - каже сільський голова Ігор Ткачук. Додає: за медичною допомогою ніхто з жителів не звертався.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Селяни з Овлочина Турійського району підраховують збитки після негоди. Град, який випав надвечір 8 червня, знищив урожай , розповіла Суспільному місцева жителька селаНагадаємо, негода пройшлася селом 8 червня. В Овлочині – пів тисячі населення, каже голова села. Під час негоди постраждали обійстя на чотирьох вулицях. Це – майже половина населеного пункту.Городини і фруктів цього року в селян не буде – град понищив усе, каже Олена Хільчук.Злива розпочалася в п’ятій годині вечора. Усе тривало не більше десяти хвилин."На сьогоднішній день звернень від громадян не було, усі живі, страхові випадки на даний момент нам не відомі", - каже сільський голова. Додає: за медичною допомогою ніхто з жителів не звертався.

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