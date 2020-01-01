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Як працюватимуть луцькі ринки за новими рекомендаціями МОЗ

Як працюватимуть луцькі ринки за новими рекомендаціями МОЗ
Міністерство охорони здоров’я України змінило вимоги до роботи ринків. Протиепідемічні норми в умовах карантину пом’якшили, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Основні правила залишили діючими.

Суспільне перевірило чи знають продавці та покупці про нові карантинні вимоги до роботи ринків.

Продуктовий ринок по вулиці Карпенка-Карого в Луцьку працює з 7-ї ранку до 16-ї. На вході вимірює температуру покупцям Ігор Іванків. Працівник ринку каже, що про нові правила функціонування ринків у час карантину не чув. Більшість відвідувачів дотримуються правил.

Серед вимог МОЗу: дезінфектори на вході, та відвідувачі у масках. Працівникам ринку будуть надалі перед роботою міряти температуру, але тепер торгувати вони можуть в трьох метрах один від одного. Нові правила не зобов'язують встановлювати за прилавком захисні екрани.

Підприємиця Людмила Головач каже, що поки працює за старими правилами.

"Ми дотримуємося правил нашого карантину. Хоча це дуже важко. Важко зараз дихати, важко вистояти. Рукавички для покупців, антисептик, захисний екран. Все, що треба є", - каже жінка.

Нині на роботу вийшли 98% підприємців ринку. Адміністратор торгового комплексу Володимир Солоха розповів, що наразі чекає дозволу від Держапродспоживслужби послабити карантин.

"Звичайно будемо вводити, бо люди вже втомилися від цих вимог. це дуже важко цілий день у масці дуже важко", - каже адміністратор.


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Теги: ринок, карантин, послаблення, МОЗ, маски
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