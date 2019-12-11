На Донбасі підірвався автомобіль нацгвардійців – 10 травмованих





Правоохоронці відкрили справу, повідомив



"9 червня 2020 року, близько 9:30, під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури Авдіївського коксохімічного заводу, останній у колоні автомобіль Спартан підірвався на невстановленому вибуховому пристрої", – йдеться в повідомленні.





Постраждалим військовослужбовцям надано медичну допомогу.



За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Терористичний акт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 українських бійців травмувались від підриву на невідомому пристрої автомобіля КрАЗ Спартан в Авдіївці на Донеччині.Правоохоронці відкрили справу, повідомив Офіс генерального прокурора "9 червня 2020 року, близько 9:30, під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури Авдіївського коксохімічного заводу, останній у колоні автомобіль Спартан підірвався на невстановленому вибуховому пристрої", – йдеться в повідомленні.Постраждалим військовослужбовцям надано медичну допомогу.За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Терористичний акт.

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