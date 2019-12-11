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На Донбасі підірвався автомобіль нацгвардійців – 10 травмованих

На Донбасі підірвався автомобіль нацгвардійців – 10 травмованих
10 українських бійців травмувались від підриву на невідомому пристрої автомобіля КрАЗ Спартан в Авдіївці на Донеччині.

Правоохоронці відкрили справу, повідомив Офіс генерального прокурора.

"9 червня 2020 року, близько 9:30, під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури Авдіївського коксохімічного заводу, останній у колоні автомобіль Спартан підірвався на невстановленому вибуховому пристрої", – йдеться в повідомленні.

На Донбасі підірвався автомобіль нацгвардійців – 10 травмованих
На Донбасі підірвався автомобіль нацгвардійців – 10 травмованих

Постраждалим військовослужбовцям надано медичну допомогу.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Терористичний акт.


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Теги: військові, Адвіївка, підірвались, автомобіль, вибуховий пристрій, ООС
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