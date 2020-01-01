На Київщині через COVID-19 на карантин закрили вже другий дитсадок
Сьогодні, 07:44
У місті Ірпінь Київської області зафіксували інфікування коронавірусом працівника місцевого дитячого садочку, через що заклад вирішили закрити на карантин.
Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Олександр Маркушин, пише Укрінформ.
Коронавірус виявили у дитсадку "Казка". Хвора працівниця з дітьми не контактувала, востаннє вона була в закладі 29 травня, ще до поновлення його роботи, після чого пішла на лікарняний.
У дитсадку проведуть дезінфекцію, а всі контактні особи пройдуть перевірку на коронавірус методом ПЛР-дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Олександр Маркушин, пише Укрінформ.
Коронавірус виявили у дитсадку "Казка". Хвора працівниця з дітьми не контактувала, востаннє вона була в закладі 29 травня, ще до поновлення його роботи, після чого пішла на лікарняний.
У дитсадку проведуть дезінфекцію, а всі контактні особи пройдуть перевірку на коронавірус методом ПЛР-дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Потужний град на Волині – селяни рахують збитки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
На Київщині через COVID-19 на карантин закрили вже другий дитсадок
Сьогодні, 07:44