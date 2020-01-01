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На Київщині через COVID-19 на карантин закрили вже другий дитсадок

На Київщині через COVID-19 на карантин закрили вже другий дитсадок
У місті Ірпінь Київської області зафіксували інфікування коронавірусом працівника місцевого дитячого садочку, через що заклад вирішили закрити на карантин.

Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Олександр Маркушин, пише Укрінформ.

Коронавірус виявили у дитсадку "Казка". Хвора працівниця з дітьми не контактувала, востаннє вона була в закладі 29 травня, ще до поновлення його роботи, після чого пішла на лікарняний.

У дитсадку проведуть дезінфекцію, а всі контактні особи пройдуть перевірку на коронавірус методом ПЛР-дослідження.

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Теги: Ірпінь, дитсадок, карантин, коронавірус
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