На Київщині через COVID-19 на карантин закрили вже другий дитсадок





Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Олександр Маркушин, пише



Коронавірус виявили у дитсадку "Казка". Хвора працівниця з дітьми не контактувала, востаннє вона була в закладі 29 травня, ще до поновлення його роботи, після чого пішла на лікарняний.



У дитсадку проведуть дезінфекцію, а всі контактні особи пройдуть перевірку на коронавірус методом ПЛР-дослідження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ірпінь Київської області зафіксували інфікування коронавірусом працівника місцевого дитячого садочку, через що заклад вирішили закрити на карантин.Про це у Facebook повідомив заступник міського голови, пише Укрінформ Коронавірус виявили у дитсадку "Казка". Хвора працівниця з дітьми не контактувала, востаннє вона була в закладі 29 травня, ще до поновлення його роботи, після чого пішла на лікарняний.У дитсадку проведуть дезінфекцію, а всі контактні особи пройдуть перевірку на коронавірус методом ПЛР-дослідження.

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