вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні починається реалізація проєкту з протидії всихання лісів

В Україні починається реалізація проєкту з протидії всихання лісів
Державне агентство лісових ресурсів розпочинає реалізацію в Україні проєкту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO) з протидії всихання лісів.

Про це повідомив голова Агентства Андрій Заблоцький пише Укрінформ.

«Держлісагентство розпочинає реалізацію проєкту FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) з протидії всиханню лісів. Таке ми робимо вперше за часи незалежності», - написав Заблоцький.

Він зазначив, що в рамках проєкту буде переглянуто національні підходи до системи спостереження та моніторингу спалахів шкідників та хвороб лісу. Мета — розробити функціональні системи їх раннього виявлення.

Також буде розроблено та затверджено національні плани дій у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із спалахами шкідників та хвороб лісу.

"Розробляємо рекомендації щодо підвищення стійкості лісових насаджень до шкідників та хвороб та посилення протидії наслідкам посухи", - наголосив Заблоцький.

За інформацією керівника відомства, проєкт розрахований на 1,5 року. Підготовчі роботи українські лісівники розпочали ще в 2018 році разом із Міністерством лісового господарства Республіки Білорусь.

Як повідомляв Укрінформ, станом на початок травня 2020 року в Україні загалом було відновлено 22,3 тис. га лісу, зокрема, на Поліссі - більш як 11,4 тис. га (майже 71 млн дерев) і створено 127 га нових лісів; у Лісостеповій зоні відновлено майже 7,4 тис. га (38,3 млн дерев), створено 463 га нових лісів; у Степовій зоні відновлено майже 1,6 тис. га (майже 8 млн дерев), створено 815 га нових лісів; в українських Карпатах відновлено майже 1,9 тис. га (4,5 млн дерев).

Україна посідає дев'яте місце у Європі за площею лісів та шосте — за запасами деревини. Загалом, лісистість України становить 15,9% за оптимального рівня у 20%. Загальна площа лісових ділянок, що належить до лісового фонду України, становить 10,4 млн га, в тому числі вкрито лісовою рослинністю - 9,6 млн га.

У сфері відання Держлісагентства перебувають 7,6 млн га лісів, або 73% від загальної площі лісів країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, всихання, хвороба, дерево, проєкт, відновлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська майстриня виготовляє дивовижні портретні ляльки з вати та глини. ФОТО
Сьогодні, 06:43
В Україні починається реалізація проєкту з протидії всихання лісів
Сьогодні, 05:50
У Ковелі підприємців запрошують долучитись до озеленення міста. ФОТО
Сьогодні, 04:12
На Львівщині підліток випав з балкону гуртожитку
Сьогодні, 03:03
На Волині пенсіонер постав перед судом, бо вкрав у магазині їжу
Сьогодні, 02:20
Схожі новини
Екологічна катастрофа в РФ: скільки часу піде на відновлення лісів Екологічна катастрофа в РФ: скільки часу піде на відновлення лісів
05 серпень, 2019, 06:31
У 2018 році в Україні відтворено майже 44 тисячі гектарів лісів У 2018 році в Україні відтворено майже 44 тисячі гектарів лісів
03 січень, 2019, 01:12
Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова Через Ягодин намагалися незаконно вивезти дрова
19 жовтень, 2018, 11:52
На Волині крадії деревини напали на лісівника. ФОТО На Волині крадії деревини напали на лісівника. ФОТО
26 вересень, 2018, 14:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше в Україні: у Луцьку видадуть повну збірку творів Лесі Українки
09 червень, 05:04
 1
Волинська майстриня виготовляє дивовижні портретні ляльки з вати та глини. ФОТО
Сьогодні, 06:43
 0
В Україні починається реалізація проєкту з протидії всихання лісів
Сьогодні, 05:50
 0
У Ковелі підприємців запрошують долучитись до озеленення міста. ФОТО
Сьогодні, 04:12
 0
На Львівщині підліток випав з балкону гуртожитку
Сьогодні, 03:03
 0
Медіа
відео
1/8