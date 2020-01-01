На Львівщині підліток випав з балкону гуртожитку





Про це



Подія сталася у смт. Брюховичі Львівської області. Відомо, що в гуртожитку святкували і, за попередньою інформацією, 17-річний юнак перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Ймовірно, батьки прийшли забрати сина, але той почав тікати та з причини, що встановить слідство, випав з балкону на 9-му поверсі.



Від отриманих внаслідок падіння травм хлопець помер на місці.



Наразі проводиться досудове розслідування, у межах якого встановлюються усі обставини інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львівській області підліток випав з 9-го поверху гуртожитку, ймовірно, тікаючи від батьків.Про це УНН повідомили правоохоронці.Подія сталася у смт. Брюховичі Львівської області. Відомо, що в гуртожитку святкували і, за попередньою інформацією, 17-річний юнак перебував у стані алкогольного сп’яніння.Ймовірно, батьки прийшли забрати сина, але той почав тікати та з причини, що встановить слідство, випав з балкону на 9-му поверсі.Від отриманих внаслідок падіння травм хлопець помер на місці.Наразі проводиться досудове розслідування, у межах якого встановлюються усі обставини інциденту.

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