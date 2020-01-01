вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині підліток випав з балкону гуртожитку

На Львівщині підліток випав з балкону гуртожитку
У Львівській області підліток випав з 9-го поверху гуртожитку, ймовірно, тікаючи від батьків.

Про це УНН повідомили правоохоронці.

Подія сталася у смт. Брюховичі Львівської області. Відомо, що в гуртожитку святкували і, за попередньою інформацією, 17-річний юнак перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Ймовірно, батьки прийшли забрати сина, але той почав тікати та з причини, що встановить слідство, випав з балкону на 9-му поверсі.

Від отриманих внаслідок падіння травм хлопець помер на місці.

Наразі проводиться досудове розслідування, у межах якого встановлюються усі обставини інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гуртожиток, балкон, смерть, підліток, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині підліток випав з балкону гуртожитку
Сьогодні, 03:03
На Волині пенсіонер постав перед судом, бо вкрав у магазині їжу
Сьогодні, 02:20
На Донбасі підірвався автомобіль нацгвардійців – 10 травмованих
Сьогодні, 01:40
Як працюватимуть луцькі ринки за новими рекомендаціями МОЗ
Сьогодні, 00:32
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Легковик протаранив авто патрульних: в аварії у Харкові загинуло двоє людей. ВІДЕО Легковик протаранив авто патрульних: в аварії у Харкові загинуло двоє людей. ВІДЕО
31 травень, 01:27
16-річний хлопець, який загинув від удару струмом на Волині, ліз на електроопору зі знайомими 16-річний хлопець, який загинув від удару струмом на Волині, ліз на електроопору зі знайомими
28 травень, 12:19
Затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в підвалі обласної лікарні в Луцьку Затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка в підвалі обласної лікарні в Луцьку
12 березень, 16:45
У Луцьку в підвалі лікарні знайшли тіло чоловіка У Луцьку в підвалі лікарні знайшли тіло чоловіка
12 березень, 12:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше в Україні: у Луцьку видадуть повну збірку творів Лесі Українки
09 червень, 05:04
 1
На Львівщині підліток випав з балкону гуртожитку
Сьогодні, 03:03
 0
На Волині пенсіонер постав перед судом, бо вкрав у магазині їжу
Сьогодні, 02:20
 0
На Донбасі підірвався автомобіль нацгвардійців – 10 травмованих
Сьогодні, 01:40
 0
Як працюватимуть луцькі ринки за новими рекомендаціями МОЗ
Сьогодні, 00:32
 0
Медіа
відео
1/8