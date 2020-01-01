На Львівщині підліток випав з балкону гуртожитку
Сьогодні, 03:03
У Львівській області підліток випав з 9-го поверху гуртожитку, ймовірно, тікаючи від батьків.
Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася у смт. Брюховичі Львівської області. Відомо, що в гуртожитку святкували і, за попередньою інформацією, 17-річний юнак перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Ймовірно, батьки прийшли забрати сина, але той почав тікати та з причини, що встановить слідство, випав з балкону на 9-му поверсі.
Від отриманих внаслідок падіння травм хлопець помер на місці.
Наразі проводиться досудове розслідування, у межах якого встановлюються усі обставини інциденту.
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Про це УНН повідомили правоохоронці.
Подія сталася у смт. Брюховичі Львівської області. Відомо, що в гуртожитку святкували і, за попередньою інформацією, 17-річний юнак перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Ймовірно, батьки прийшли забрати сина, але той почав тікати та з причини, що встановить слідство, випав з балкону на 9-му поверсі.
Від отриманих внаслідок падіння травм хлопець помер на місці.
Наразі проводиться досудове розслідування, у межах якого встановлюються усі обставини інциденту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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