Курс валют у Луцьку на 10 червня





Євро при купівлі становить – 29.73, продажу – 29.95.



Курс російського рубля: купівля – 0,33, продаж – 0,37.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.62, продаж – 6.75.

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