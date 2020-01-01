Ранок 10 червня: в Україні – 525 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 101

Станом на 10 червня в Україні підтвердили 28 381 випадок COVID-19, з них 12 769 одужали, 833 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджені 525 випадків.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.Усього в Україні 445 940 зразків дослідили методом ПЛР та 52 012 зразків — методом ІФА.Загалом захворіли 2073 дитини та 5184 медиків. На амбулаторному лікуванні 20 025 пацієнтів, з них 1741 дитина та 4198 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 8356 осіб, з них 332 дитини та 986 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 306 осіб, зокрема одна дитина та 29 медиків.Із числа людей, що одужали, 2981 медпрацівник та 922 дитини. 40 медиків померли від ускладнень COVID-19.Загалом випадки підтверджені:Вінницька обл. — 1192 (767 одужали);Волинська обл. — 1214 (310 одужали);Дніпропетровська обл. — 973 (673 одужали);Донецька обл. — 246 (121 одужали);Житомирська обл. — 973 (501 одужав);Закарпатська обл. — 1448 (628 одужали);Запорізька обл. — 502 (296 одужали);Івано-Франківська обл. — 1622 (992 одужали);м. Київ — 3580 (985 одужали);Київська обл. — 1865 (595 одужали);Кіровоградська обл. — 562 (422 одужали);Луганська обл. — 54 (43 одужали);Львівська обл. — 2289 (557 одужали);Миколаївська обл. — 309 (199 одужали);Одеська обл. — 1028 (418 одужали);Полтавська обл. — 276 (256 одужали);Рівненська обл. — 2122 (1115 одужали);Сумська обл. — 198 (159 одужали);Тернопільська обл. — 1313 (987 одужали);Харківська обл. — 1338 (626 одужали);Херсонська обл. — 179 (172 одужали);Хмельницька обл. — 520 (348 одужали);Черкаська обл. — 501 (346 одужали);Чернівецька обл. — 3757 (1171 одужали);Чернігівська обл. — 320 (81 одужали).