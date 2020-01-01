101 новий випадок і 3 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстровано 101 новий випадок захворювання на COVID-19: Володимир-Волинський район – 43, м.Ковель – 20, Ковельський район – 7, Камінь-Каширський район – 15, м. Луцьк – 6, Луцький район – 4, Турійський район – 2, Ківерцівський район – 1, Любомльський район – 1, Ратнівський район – 1, Старовижівський район – 1. Одужало за добу 12 осіб. Три випадки хвороби завершились летально (м.Ковель, Луцький та Маневицький райони).Про це повідомляє Волинська ОДА.Загалом станом на 10.00 год. 10 червня в області зареєстровували 1214 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 311 осіб. 37 випадків хвороби завершились летально.За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 237 випадків, в т.ч. 5 летальних;Луцький район – 97 випадків, в т.ч. 3 летальних;м.Ковель – 199 випадків, в тому числі 6 летальних;Ковельський район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;Ківерцівський район – 167 випадків, в т.ч. 6 летальних;м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;Іваничівський район – 21 випадок;Володимир-Волинський район – 108 випадків, в т.ч. 2 летальних;Старовижівський район – 54 випадки, в т.ч. 2 летальних;Маневицький район – 50 випадків, в тому числі 3 летальних;Камінь-Каширський район – 55 випадків, в т.ч. 3 летальних;Горохівський район – 36 випадків;Любомльський район – 22 випадки;Турійський район – 17 випадків;Ратнівський район – 13 випадків;Локачинський район – 11 випадків;Шацький район – 10 випадків;Рожищенський район – 8 випадків;Любешівський район – 8 випадків.За попередню добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 8769 осіб, в тому числі за останню добу – 676 осіб.