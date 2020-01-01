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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

101 новий випадок і 3 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

101 новий випадок і 3 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстровано 101 новий випадок захворювання на COVID-19: Володимир-Волинський район – 43, м.Ковель – 20, Ковельський район – 7, Камінь-Каширський район – 15, м. Луцьк – 6, Луцький район – 4, Турійський район – 2, Ківерцівський район – 1, Любомльський район – 1, Ратнівський район – 1, Старовижівський район – 1. Одужало за добу 12 осіб. Три випадки хвороби завершились летально (м.Ковель, Луцький та Маневицький райони).

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 10.00 год. 10 червня в області зареєстровували 1214 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 311 осіб. 37 випадків хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 237 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 97 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м.Ковель – 199 випадків, в тому числі 6 летальних;
Ковельський район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;
Ківерцівський район – 167 випадків, в т.ч. 6 летальних;
м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 21 випадок;
Володимир-Волинський район – 108 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Старовижівський район – 54 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Маневицький район – 50 випадків, в тому числі 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 55 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Любомльський район – 22 випадки;
Турійський район – 17 випадків;
Ратнівський район – 13 випадків;
Локачинський район – 11 випадків;
Шацький район – 10 випадків;
Рожищенський район – 8 випадків;
Любешівський район – 8 випадків.
За попередню добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 8769 осіб, в тому числі за останню добу – 676 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь
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