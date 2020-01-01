Із волинської «інфекційки» через коронавірус звільнилися лікар і чотири медсестри





Одна лікарка відновила відпустку з догляду за дитиною, про це повідомляє



Нагадаємо, станом на 23 березня тоді ще очільник охорони



«Пішли досвідчені медики. Ті, що залишились, – «золотий фонд». Вони прийшли за покликанням і залишились вірними професії», – каже медична директорка Любов Серба.



Натомість у лікарню прийшла працювати молодь.



«У нас є медсестричка, низька зростом. Дюймовочка. Дивишся в очі – така смілива! Тішуся, як вона вчиться і мужньо поводиться», – усміхається лікарка.



«Боляче дивитись, коли люди працюють у важких умовах, віддають себе хворим, втомлюються фізично і психологічно, а потім ще й мають проблеми», – каже Любов Серба.



Одна медсестра боїться повертатися в село після зміни. Люди знають, що вона працює в інфекційній лікарні, і кажуть їй: «Якщо ти нам сюди заразу привезеш, ми тобі хату спалимо».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через епідемію коронавірусу з Волинської обласної інфекційної лікарні звільнилися лікар та чотири медсестри.Одна лікарка відновила відпустку з догляду за дитиною, про це повідомляє Район.Медицина Нагадаємо, станом на 23 березня тоді ще очільник охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк повідомляв, що не володіє інформацією стосовно звільнень медиків «інфекційки».«Пішли досвідчені медики. Ті, що залишились, – «золотий фонд». Вони прийшли за покликанням і залишились вірними професії», – каже медична директоркаНатомість у лікарню прийшла працювати молодь.«У нас є медсестричка, низька зростом. Дюймовочка. Дивишся в очі – така смілива! Тішуся, як вона вчиться і мужньо поводиться», – усміхається лікарка.«Боляче дивитись, коли люди працюють у важких умовах, віддають себе хворим, втомлюються фізично і психологічно, а потім ще й мають проблеми», – каже Любов Серба.Одна медсестра боїться повертатися в село після зміни. Люди знають, що вона працює в інфекційній лікарні, і кажуть їй: «Якщо ти нам сюди заразу привезеш, ми тобі хату спалимо».

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